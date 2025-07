Zaskakująca deklaracja prezes Sądu Najwyższego! Manowska jest gotowa ustąpić ze stanowiska. Zaprasza koalicjantów na rozmowy

Manowska może stracić immunitet. Co na to prezes SN?

W opublikowanym w niedzielę w TV Republika wywiadzie Manowska odniosła się do skierowanych w ubiegłą środę do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz Trybunału Stanu wniosków o uchylenie jej immunitetów. Pytana, czy uważa, że to „element zemsty politycznej za to, że zablokowała możliwość unieważnienia wyborów prezydenckich”, oceniła, że jej zdaniem wiele na to wskazuje. Podkreśliła, że sędziemu nie wolno zrzec się immunitetu. Zapewniła, że podda się wszelkim procedurom, ale - jak zastrzegła - jest przekonana, że działała zgodnie z prawem.

Oświadczyła, że po 6 sierpnia zamierza skierować listy otwarte do najważniejszych osób w państwie oraz do przewodniczących klubów poselskich, w których zaprasza ich do rozmowy na temat „rozwiązania problemów wymiaru sprawiedliwości”. (6 sierpnia zbierze się Zgromadzenie Narodowe, na którym ma być zaprzysiężony nowy prezydent Karol Nawrocki.)

Manowska podkreśliła, że nie wie, czy któryś z nich przyjmie zaproszenie. - Natomiast na pewno historia nas kiedyś rozliczy, i chcę być pewna tego, że zrobiłam wszystko co możliwe, by ten chaos w wymiarze sprawiedliwości zakończyć dla dobra Polski - oświadczyła.

Manowska odpowiadała na pytanie, czy podczas spotkania z najważniejszymi osobami w państwie jest przygotowana na zaprezentowanie wariantu, w którym jest gotowa ustąpić ze stanowiska, jeśli to miałoby pomóc przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości ponad podziałami politycznymi - czyli tzw. reset konstytucyjny.

- Oczywiście jestem gotowa na oddanie swojego fotela I prezesa - zadeklarowała. Podkreśliła, że „nie jest przyspawana czy przyklejona” do fotela.

I prezes SN spytano, czy „to pomysł, który gwarantuje zakopanie politycznego topora wojennego”. - Gdyby było porozumienie między wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, to pewnie tak. Aczkolwiek to wymaga głębokich przemyśleń, dyskusji i naprawdę porozumienia ponad podziałami. Dlatego, że o ile ja jestem gotowa zrzec się swojego stanowiska, to trudno to nazwać przerwaniem kadencji. Nie wszyscy będą gotowi - powiedziała.

- Chyba, że zostałaby napisana ustawa czy taki akt legislacyjny, ponad podziałami, co do którego zgodne byłyby wszystkie ugrupowania polityczne. To byłoby trudne do osiągnięcia, bo ja jestem tu zgodnie z prawem - powiedziała, podkreślając, że tak samo uważa Bogdan Święczkowski i członkowie KRS.

"Zrzeknę się stanowiska, ale dla dobra Polski"

- Ja jestem gotowa zrzec się swojego stanowiska, ale tylko dla dobra Polski w tym sensie, żeby skończyła się ta szarpanina w UE, mówię o postępowaniach wszczynanych przeciw Polsce, tylko dla dobra Polski, a nie dlatego, że ja uważam, że jestem neosędzią czy że nie jestem I prezesem - zaznaczyła Manowska.

O skierowaniu wniosków o uchylenie immunitetu I prezes SN i przewodniczącej TS Manowskiej informował w środę także na platformie X szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar.

Według niego PK zebrała dowody, które wskazują na podejrzenie popełnienia przez Manowską trzech przestępstw: przekroczenia uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu i niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Szef MS poinformował także, że „działania prokuratury są efektem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu”. „Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. W celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji” - wskazał Bodnar.

