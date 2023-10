Debata TVP? Gdzie i o której oglądać przedwyborcze starcie?

Telewizja Polska organizuje w poniedziałek (9.10) "Debatę Wyborczą 2023". Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Kto pojawi się na debacie TVP? Skład uczestników debaty jest znany. Koalicję Obywatelską reprezentować będzie Donald Tusk, Prawo i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki, Lewicę: Joanna Scheuring-Wielgus, Trzecią Drogę: lider Polski 2050 Szymon Hołownia, a Bezpartyjnych Samorządowców: Krzysztof Maj, natomiast Konfederację: Krzysztof Bosak.

Debata TVP będzie transmitowana na kilku antenach telewizyjnych: TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Debata rozpocznie się o godzinie 18:30.

Kto poprowadzi debatę w TVP?

Debatę organizowaną przez Telewizję Polską poprowadzi dwoje dziennikarzy TVP. Będą to: Michał Rachoń, doskonale znany widzom TVP Info, który prowadzi m.in. poranny program "Jedziemy" oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska, która także jest znana widzom z anteny TVP Info, a od niedawna jest ona twarzą głównych wydań "Wiadomości".

Debata w TVP: zasady

Wiadomo, jak będzie przebiegała debata TVP. Zaproszeni do rozmowy politycy będą odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na swobodne wypowiedzi polityków. Co ciekawe, nie będzie rundy, w której politycy będą mogli nawiązać interakcję i zadawać sobie nawzajem pytania.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty z przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.

