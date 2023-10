Hołownia: dwie niedziele handlowe w miesiącu

Hołownia: dwie niedziele handlowe

Szymon Hołownia tuż przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października 2023 roku, informuje, że gdyby jego ugrupowanie rządziło w Polsce, to byłyby dwie niedziele handlowe w miesiącu. Zdaniem Szymona Hołowni jest taka potrzeba rynku. - To musi się wiązać z większym wynagrodzeniem. Z dniami wolnymi, które będą oddane za te niedziele, żebyś miał czas dla rodziny. Dlatego dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy — powiedział. Szymon Hołownia podkreślił: — Dlatego my, Trzecia Droga, mówimy: nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami. Uwolnimy handel w dwie niedzielę w miesiącu, bo on jest nam dzisiaj potrzebny.

Jak jest dziś, za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Obecnie mamy raptem kilka niedziel handlowych w roku. W 2023 przed nami jeszcze jedna niedziela handlowa - byłyby jeszcze dwie, ale jedna wypadłaby w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia i z wiadomych przyczyn została wycofana. Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r.

