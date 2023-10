Hołownia: będę wicepremierem w Polsce

Szymon Hołownia przed wyborami

Szymon Hołownia ma plan na reformę systemu ochrony zdrowia. Chciałby, aby czas oczekiwania do lekarza specjalisty nie przekraczał 60 dni. Po przekroczeniu tego progu pacjentowi należeć ma się bezpłatna wizyta prywatna.

Szymon Hołownia przyznał, jakim autem jeździ. To elektryczne BMW. Czy Hołownia popiera ustawianie fotoradarów w Polsce? - Tak, prędkość w Polsce trzeba dyscyplinować - stwierdził na antenie RMF FM. - Jeżeli chodzi o wysokość mandatów, nie wypracowaliśmy nowych rozwiązań - przyznał.

- PiS ma jedną obsesję. Nazywa się Donald Tusk - stwierdził Hołownia. I dodał, że zadaniem Platformy Obywatelskiej jest usunięcie PiS. Jedna partia chce zwalczyć drugą i wzajemnie. - My zbieramy nowy elektorat - zaznaczał. - Patrzę na to, jak ludzie dziś mają dość polityki - przyznał Hołownia. - Dziś ludzie potrzebują czegoś więcej. Chcą PO, ale nie tylko, potrzebni jesteśmy my, potrzebna jest Lewica - stwierdził podczas rozmowy na antenie RMF FM.

Dlaczego Szymon Hołownia nie wziął udziału w niedzielnym marszu organizowanym przez Donalda Tuska? Bo Hołownia szuka wyborców w mniejszych miastach, tam widzi duży potencjał. A przypomnijmy, że marsz odbył się w Warszawie.

Co się stanie, jeśli partia Hołowni będzie mogła tworzyć rząd? - Usiądziemy i się zastanowimy, kto powinien z nas iść do Sejmu, a kto do rządu. Nie mam kokieterii w sobie i jeśli taki będzie układ po wyborach, to będę wicepremierem Polski - przyznał Szymon Hołownia. Polityk nie wyklucza też startu po raz kolejny w wyborach prezydenckich. - 16 października zdecyduję, co dalej - zaznaczył.

