"Debata o Polsce": Czy PiS zablokuje rząd Tuska?

Od wyborów parlamentarnych 15 października wiele się dzieje. Niedawno zaprzysiężony został nowy rząd PiS pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, ale 11 grudnia prawdopodobnie nie uzyska on wotum zaufania, przez co po dwóch tygodniach przejdzie do historii. Wówczas Sejm dokona tzw. drugiego kroku, czyli wyboru drugiego premiera. Czy ten scenariusz się spełni, czy też PiS ma sposób, aby zablokować rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy? Między innymi o tym dyskutują uczestnicy kolejnej „Debaty o Polsce”.

Dyskusję prowadzi Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu", a gośćmi debaty razem są Marek Jakubiak - Kukiz '15, Grzegorz Napieralski - Koalicja Obywatelska, Rafał Kasprzyk - Polska 2050, Miłosz Motyka - Polskie Stronnictwo Ludowe, Katarzyna Ueberhan - Lewica oraz Witold Tumanowicz - Konfederacja.