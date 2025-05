i Autor: PAWEŁ DĄBROWSKI / SUPER EXPRESS (2)

Tylko u nas

Koalicja PiS-u z PSL? Polityk PSL: Odszedłbym z partii

Niedawno polityk PiS Łukasz Kmita zasugerował, że po wyborach prezydenckich PSL zechce zmienić koalicjanta. Przekonywał, że naturalnym kandydatem na prezydenta w II turze dla ludowców miałby być Karol Nawrocki, a tym samym naturalnym koalicjantem – Prawo i Sprawiedliwość. – Nie byłoby na to zgody wewnątrz klubu, a docelowo mogłoby to doprowadzić do rozpadu partii – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Jarosław Rzepa z PSL.