Danuta Wałęsa była sprawdzana przed wejściem na teren obchodów w Gdańsku. SOP wydała oświadczenie

Podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku, Danuta Wałęsa została poddana kontroli przez funkcjonariuszy SOP.

Poseł KO Piotr Adamowicz opublikował w sieci zdjęcie z kontroli, co wywołało publiczne oburzenie.

SOP wydała oświadczenie, tłumacząc kontrolę procedurami bezpieczeństwa i przeprosiła Danutę Wałęsę za zaistniałą sytuację. Była pierwsza dama wykazała zrozumienie.

Dwie uroczystości w Gdańsku

W niedzielę w Gdańsku odbyły się obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W Gdańsku odbyły się dwie, osobne uroczystości. Jedna, w której udział brał prezydent Karol Nawrocki, a towarzyszyli mu członkowie obecnej Solidarności. Spotkanie było zorganizowane w wyjątkowym miejscu, Sali BHP gdańskiej stoczni.

Otwarte zaś dla wszystkich spotkanie zorganizowane zostało przez władze Gdańska przy współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Na tym wydarzeniu pojawili się natomiast przedstawiciele rządu. W związku z pojawieniem się na obchodach prezydenta, plac Solidarności był ogrodzony barierkami.

Danuta Wałęsa pod kontrolą SOP. Zrobiło się zamieszanie

To właśnie przy barierkach zauważona została Danuta Wałęsa. Do sieci trafiło nawet zdjęcie przedstawiającej Danutę Wałęsę kontrolowaną przez SOP. Pokazał je Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i brat tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. - Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje Panią Danutę Wałęsę. Smutne… - opisał zdjęcie poseł KO, Piotr Adamowicz.

Komunikat Służby Ochrony Państwa ws. żony Lecha Wałęsy

Rozpętała się burza. Zdjęcie żony Wałęsy szybko rozeszło się w mediach. W końcu sprawę skomentowała Służba Ochrony Państwa. SOP wydała komunikat, w którym odniesiono się do sytuacji z Danutą Wałęsą:

SOP odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi „Sierpień ’80” procedurze tej została poddana była Pierwsza Dama - Danuta Wałęsa. Za organizację wejścia uczestników na teren wydarzenia odpowiadają organizatorzy, jednak w chwili zdarzenia przedstawiciel organizatora nie był obecny. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, kierując się obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przeprowadził kontrolę pirotechniczną wobec Pani Danuty. Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą Pierwszą Damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy.