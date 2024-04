Damian został zamordowany, a ambasador ani myśli przeprosić. Politycy mówią jednym głosem

Ambasador: takie rzeczy się zdarzają

Władze Izraela nie chcą przyznać się do winy po tragedii w Strefie Gazy, a izraelski ambasador w Polsce, Jakow Liwne tylko dolewa oliwy do ognia. W środę udzielił wywiadu w Kanale Zero. Wyraził co prawda żal za to, co się wydarzyło, lecz nie zgodził się powiedzieć „przepraszam”. Dodatkowo przekonywał, że atak na cywilów był pomyłką. - (…) Było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny. Takie rzeczy się zdarzają każdej armii, która prowadzi operacje wojskowe - oznajmił Liwne.

Politycy są zgodni: Izrael musi przeprosić i zapłacić za śmierć Polaka

Prezydent liczy na zadośćuczynienie

Do słów ambasadora odniósł się prezydent Andrzej Duda. - Wypowiedzi niezbyt fortunne, krótko mówiąc oburzające. (...) Moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską – powiedział wczoraj Duda. Prezydent podkreślił, że liczy na to, iż władze Izraela zachowają się w sposób poważny i rodzina Damiana Sobóla zostanie przeproszona, a przede wszystkim, że otrzyma należne zadośćuczynienie.

Jakow Liwne został wezwany przez nasze MSZ na konsultacje. - To dobry krok. Oczekiwania są jasne: po pierwsze obiektywne śledztwo i gdyby okazało się, że armia izraelska namierzała wolontariuszy, powinno być odszkodowanie – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (52 l.) w „Sygnałach Dnia”.

MSZ: wyciągnąć konsekwencje

Podobne jest stanowisko naszego rządu. - Oczekujemy przeprosin od premiera Izraela, powiedzenia, że to Izrael ponosi odpowiedzialność i zadośćuczynienia dla rodziny zabitego Polaka – mówi nam wiceszef MSZ Władysław T. Bartoszewski (69 l.). - Oczekujemy przeprosin od premiera Izraela, powiedzenia, że to Izrael ponosi odpowiedzialność i zadośćuczynienia dla rodziny zabitego Polaka. Cała sprawa jest niezwykle bulwersująca. Musi być prowadzone śledztwo przez Izrael i jeśli wykaże ono odpowiedzialność kogokolwiek za zabicie siedmiu wolontariuszy, w tym polskiego, to muszą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

Express Biedrzyckiej Gawkowski Super Express Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.