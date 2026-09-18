Czy uda się bezstronnie wyjaśnić sprawę Zondacrypto? Polacy mają wątpliwości

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-18 11:50

Najnowszy sondaż wskazuje na znaczący sceptycyzm Polaków co do bezstronności prokuratury, nadzorowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Waldemara Żurka, w wyjaśnianiu afery wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. Opinie respondentów w tej kwestii są silnie zróżnicowane w zależności od preferencji politycznych.

Sąd
Autor: Siekierski.photo/ Shutterstock
  • Znacząca część Polaków nie wierzy, że prokuratura nadzorowana przez Waldemara Żurka wyjaśni aferę Zondacrypto w sposób bezstronny.
  • Opinie na temat bezstronności prokuratury są skrajnie podzielone w zależności od preferencji politycznych.
  • Podczas gdy 78 proc. zwolenników koalicji rządzącej wierzy w obiektywizm prokuratury, aż 80 proc. wyborców opozycji i 86 proc. sympatyków Konfederacji (z czego 0 proc. wierzy w bezstronność) jest przeciwnego zdania.

Afera dotycząca giełdy kryptowalut Zondacrypto jest przedmiotem zainteresowania publicznego i politycznego. W kontekście tego wydarzenia kluczowe staje się pytanie o zdolność organów ścigania do obiektywnego wyjaśnienia sprawy, niezależnie od ewentualnych powiązań politycznych. Właśnie na tę kwestię skupiło się badanie United Surveys przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski, pytając respondentów: "Czy Pan/Pani zdaniem prokuratura nadzorowana przez Waldemara Żurka wyjaśni sprawę afery Zondacrypto bezstronnie wobec polityków wszystkich ugrupowań?".

Dane zgromadzone w badaniu wskazują, że znaczna część respondentów wyraża wątpliwości co do obiektywizmu prokuratury. Łącznie 46,5 proc. ankietowanych jest zdania, że prokuratura nie przeprowadzi bezstronnego wyjaśnienia sprawy (26,4 proc. "zdecydowanie nie", a 20,1 proc. "raczej nie"). Odmienne stanowisko prezentuje 32,2 proc. uczestników sondażu, którzy wierzą w bezstronność (14,4 proc. "zdecydowanie tak", 17,8 proc. "raczej tak"). Istotna grupa 21,3 proc. badanych nie miała wyrobionego zdania, wybierając opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Wynik a preferencje polityczne

Analiza wyników sondażu pokazuje wyraźne podziały w opiniach, które korelują z deklarowanymi preferencjami politycznymi respondentów.

Osoby głosująze za koalicją rządzącą w większości wyrażają zaufanie do bezstronności prokuratury. Aż 78 proc. tej grupy uważa, że sprawa zostanie wyjaśniona obiektywnie (38 proc. "zdecydowanie tak", 40 proc. "raczej tak"). Tylko 9 proc. zwolenników koalicji deklaruje brak wiary w bezstronność, natomiast 13 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

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Stanowisko Wyborców Opozycji Wyborcy opozycji prezentują odmienne stanowisko. 80 proc. z nich jest zdania, że prokuratura nie zachowa bezstronności w tej sprawie (47 proc. "zdecydowanie nie", 33 proc. "raczej nie"). Jedynie 1 proc. tej grupy wyraża wiarę w niezależność organów ścigania, a 19 proc. respondentów z tej kategorii nie miało zdania.

Opinie Sympatyków Konfederacji Wśród sympatyków Konfederacji obserwuje się jeszcze wyższy poziom krytycyzmu. Żaden z ankietowanych w tej grupie (0 proc.) nie wyraził przekonania o bezstronności prokuratury. Natomiast 86 proc. uważa, że śledztwo nie będzie obiektywne (53 proc. "zdecydowanie nie", 33 proc. "raczej nie"). 14 proc. wyborców Konfederacji nie zajęło jednoznacznego stanowiska.

Postawy Osób Niezdecydowanych i Innych Ugrupowań W grupie osób deklarujących poparcie dla innych sił politycznych lub tych niezdecydowanych, opinie rozkładają się bardziej równomiernie. Po 31 proc. respondentów odpowiedziało "tak" i "nie" na pytanie o bezstronność prokuratury. Znaczący odsetek, bo 38 proc. tej grupy, nie był w stanie jednoznacznie ocenić sytuacji.

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