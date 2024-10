Czy Paweł Szopa otrzyma list żelazny? Jest decyzja ws. twórcy marki "Red is Bad"!

List żelazny dla Pawła Szopy

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zajął się wnioskiem o wydanie listu żelaznego dla poszukiwanego Pawła Szopy. Jest to specjalny dokument przyrzekający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej, w zamian za co oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z wolnej stopy.

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa twórca marki "Red is Bad" (zgodził się na publikację danych i wizerunku), choć spekuluje się, że prawdopodobnie w którymś z krajów Ameryki Południowej. W zeszłym tygodniu rozprawa została odroczona. Wniosek o wydanie listu żelaznego złożył obrońca przedsiębiorcy. Po godz. 10.40 prokurator Karol Zok ze śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przekazał jednak, że sąd nie uwzględnił tego wniosku.

Jak poinformował oficjalnie:

- Sąd wydał postanowienie oddalające wniosek obrońcy podejrzanego o wydanie dla niego listu żelaznego z argumentacją, iż środek ten nie jest wystarczający dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania

Reakcja obrońcy

Obrońca Szopy, mecenas Jacek Dubois zapowiedział złożenie zażalenia. - Myśmy długo przekonywali, że nasz klient chce złożyć w tej sprawie wyjaśnienia, chce stawić się, chce rozmawiać, chce przedstawiać zdarzenia, które się wydarzyły wtedy, w czasie zawierania kontraktów. Nie mogę zrozumieć, dlaczego prokuratura robi wszystko, żeby uniemożliwić to, by mój klient mógł złożyć przed nią wyjaśnienia - powiedział Dubois.

Poszukiwanie Pawła Szopy

Paweł Szopa ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyzna miał dostarczyć do Polski agregaty prądotwórcze z Chin, za które Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych kupiła za 69 milionów zł. Twórca marki "Red is bad" z kolei miał je sprzedawać za 351 milionów zł.

