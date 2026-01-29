Czy Nawrocki powinien ułaskawić Ziobrę? Polacy mają jednoznaczną opinię

Zbigniew Ziobro jest poszukiwany przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i przebywa poza granicami Polski, korzystając z azylu na Węgrzech.

Większość badanych jest przeciwna ułaskawieniu Zbigniewa Ziobry przez prezydenta w przypadku skazania.

Kobiety częściej niż mężczyźni skłaniają się ku opcji ułaskawienia Zbigniewa Ziobry, choć większość z nich jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, jest obecnie poszukiwany przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty te obejmują 26 punktów i dotyczą okresu, gdy Ziobro stał na czele resortu. W listopadzie ubiegłego roku Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, jednak polityk przebywa poza granicami Polski. Obecnie Zbigniew Ziobro korzysta z azylu udzielonego mu przez władze Węgier. Podobnie postępuje Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry i wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który również uzyskał azyl na Węgrzech.

Wyniki sondażu

IBRiS zadał respondentom pytanie: "Jeżeli Zbigniew Ziobro zostanie skazany, to czy prezydent Karol Nawrocki powinien go ułaskawić?". 23 proc. respondentów stwierdziło, że zdecydowanie tak, natomiast 4,7 proc. stwierdziło, że raczej tak. Ospowiedź "Raczej nie" wskazało 12 ankietowanych, a "Zdecydowanie nie" 47,2 Polaków. 13,2 proc. badanych nie miało zdania na ten temat. Analiza danych pokazuje, że łącznie 27,7 proc. badanych popiera ewentualne ułaskawienie Ziobry, natomiast 59,2 proc. jest temu przeciwnych. To jednoznacznie pokazuje, jakiego ruchu prezydenta oczekują Polacy.

Ciekawe różnice w poglądach zaobserwowano w podziale na płeć. Wśród kobiet 39 proc. uważa, że prezydent powinien zastosować prawo łaski, natomiast 47 proc. jest temu przeciwnych, a 14 proc. nie ma zdania. Z kolei wśród mężczyzn tylko 16 proc. popiera ułaskawienie, podczas gdy 71 proc. jest na "nie", a 13 proc. nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Z danych wynika, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni skłaniają się ku opcji ułaskawienia Zbigniewa Ziobry, choć nadal większość z nich jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Mężczyźni w zdecydowanej większości sprzeciwiają się zastosowaniu prawa łaski w tej sprawie.

