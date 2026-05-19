Czy Mateusz Morawiecki powinien założyć partię. Wyborcy PiS wyrazili zdanie

Były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie „Rozwój Plus”, które może stać się zalążkiem nowej partii i pogłębia konflikt w PiS.

Według sondażu Pollster dla „Super Expressu” aż 43 proc. wyborców PiS uważa, że Morawiecki nie powinien zakładać własnego ugrupowania (23 proc. jest za).

Wśród wszystkich Polaków poparcie dla nowej partii byłego premiera wynosi również 23 proc

Czy Morawiecki powinien założyć partię?

Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości przybiera na sile. Ścierają się frakcje Przemysława Czarnka (49 l.), zwana „maślarzami”, i Mateusza Morawieckiego, zwana „harcerzami”. Były premier założył stowarzyszenie Rozwój Plus, które – jak twierdzi – ma służyć partii w pracach analitycznych i badawczych, aby przyciągnąć wyborców. Eksperci wskazują jednak, że Rozwój Plus może być w przyszłości okazją do opuszczenia PiS przez Morawieckiego i jego ludzi.

Instytut Badań Pollster zadał wyborcom PiS pytanie, czy były premier powinien założyć nowe ugrupowanie. Okazuje się, że najwięcej, bo 43 proc. z nich sprzeciwia się takiemu projektowi. 23 proc. wyborców jest za nową partią, ale aż 34 proc. badanych nie udzieliło konkretnej odpowiedzi (nie mam zdania).

Polacy nie chcą nowego ugrupowania

Ankieterzy zadali to samo pytanie także ogółowi Polaków, czyli także wyborcom pozostałych ugrupowań. Za partią Morawieckiego było 23 proc. głosów, 35 proc. było przeciwko, ale aż 42 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie mam zdania”.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

