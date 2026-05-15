Zaskoczenie, co znajduje się w oświadczeniu majątkowym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Oświadczenie majątkowe marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska sporządzone zostało według stanu na 31 grudnia 2025 roku. Dokument pokazuje, że druga osoba w państwie posiada znaczące oszczędności, fundusze inwestycyjne oraz nieruchomość, ale jednocześnie spłaca kredyt i korzysta z leasingu samochodowego.

Największą część majątku finansowego marszałek Senatu stanowią zgromadzone środki pieniężne. Z dokumentu wynika, że Małgorzata Kidawa-Błońska posiada ponad 324 tysiące złotych oszczędności w polskiej walucie. Dodatkowo wykazała także niewielką kwotę w euro – 350 euro.

Kidawa-Błońska posiada także jedną akcję imienną sportowej spółki akcyjnej Górnik Zabrze wartą ok. 100 zł, choć kwota jest symboliczna, taki zapis musiał znaleźć się w dokumencie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jawności majątku osób publicznych. Kilka lat temu było głośno o tej akcji, wówczas głos w sprawie zabrał mąż polityczki, reżyser Jan Kidawa-Błoński: - To moja imienna akcja, którą dostałem przy okazji kręcenia filmy "Gwiazdy", opartego na biografii Jana Banasia. Mamy wspólnotę majątkową, więc chociaż widnieją na niej moje dane, to żona musiała ją umieścić w swoim oświadczeniu. Próbowaliśmy nawet realnie tę akcję wycenić, ale wygląda na to, że ma wartość przede wszystkim kolekcjonerską - czytamy na dziennikzachodni.pl w artykule z 2019 roku.

Jeśli chodzi o nieruchomości, marszałek Senatu wykazała udział w połowie domu o powierzchni 438 metrów kwadratowych wraz z działką liczącą 926 metrów kwadratowych. Wartość połowy domu oszacowano na około 700 tysięcy złotych. Nieruchomość objęta jest hipoteką i pozostaje współwłasnością małżeńską. W dokumencie nie wykazano natomiast mieszkania, gospodarstwa rolnego ani innych nieruchomości.

Z oświadczenia wynika również, że polityczka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zasiada w organach zarządzających spółek handlowych. Nie posiada także udziałów ani akcji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Kidawa-Błońska wskazała, że ma 71 818 zł emerytury, a wynagrodzenie z kancelarii Senatu wyniosło 319 808 zł, dieta parlamentarna to ponad 47 600 zł, w tym dieta nieopodatkowana to 36 tys. zł, a opodatkowana niewiele ponad 11 600 zł. Polityczka ma też pamiątki rodzinne wart więcej niż 10 tys. zł. Wskazała, że ma też w leasingu konsumenckim auto marki Toyota RAV4 Hybrid.

