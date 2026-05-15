Oświadczenie majątkowe senatora Tomasza Grodzkiego. Zgromadził sztabki złota, wartość powala

Senator Tomasz Grodzki wykazał w oświadczeniu majątkowym za 2025 rok bardzo pokaźne oszczędności w różnych walutach, obligacje skarbowe o wartości ponad 368 tys. zł oraz 5 sztabek złota o łącznej wartości 175 tys. zł.

Polityk jest współwłaścicielem dwóch nieruchomości: segmentu szeregowca oraz mieszkania.

Jego łączny dochód w 2025 roku wyniósł imponujące 920 283 zł, pochodzący z umowy o pracę, emerytury, diety parlamentarnej i innych źródeł.

Senator Tomasz Grodzki może pochwalić pokaźnymi oszczędnościami w różnych walutach. W swoim oświadczeniu majątkowym za 2025 rok wykazał, że ma odłożone 291 320 złotych, 43 735 euro, 27 208 dolarów amerykańskich i 26 390 franków szwajcarskich. Do tego dochodzą akcje spółek giełdowych na kwotę 9 346 złotych oraz obligacje skarbowe o wartości 368 706 zł. Do tego dochodzą akcje w CDProjekt, Cyfrowym Polsacie, POLICE i Żabce, co przyniosło mu dochód rzędu 1000 zł.

Ponadto polityk może pochwalić się dwoma nieruchomościami. Do spółki z żoną posiada segment szeregowca o powierzchni 120 metrów kwadratowych, umieszczony na działce o powierzchni 199 metrów kwadratowych, którego wartość wynosi 700 tysięcy złotych. Dodatkowo, razem z żoną jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 70 metrów kwadratowych ma wartość 350 tysięcy złotych.

Auto i sztabki złota

Z oświadczenia majątkowego Tomasza Grodzkiego wynika, że jeździł używanym samochodem Mercedes E220d z 2024 roku w formie wypożyczenia długoterminowego, które miało się zakończyć w styczniu 2026 roku. To luksusowy sedan z silnikiem Diesla 2.0 o mocy 197 KM, wspieranym przez system hybrydowy, a cena nowego pojazdy to obecnie ok. 350 000 zł. W leasingu raty wynoszą ok. 3800-3900 zł netto miesięcznie.

Do tego senator zdeponował 5 sztuk sztabek złota po 100 g każda. Pojedyncza sztuka ma wartość ok. 35 000 zł, co łącznie daje sumę 175 000 zł. Warto zaznaczyć, że polityk przekazał córkom darowizny. Jedna z nich dostała 23 700 zł, a druga 2 460 zł.

Zarobki Tomasza Grodzkiego

W oświadczeniu majątkowym zostały wyszczególnione wszystkie źródła dochodu Tomasza Grodzkiego. Z dokumentu dowiadujemy się, że z tytułu umowy o pracę zarobił 325 088 zł, pobrał 161 646 zł emerytury, 47 603 zł diety parlamentarnej i 6 975 zł diety wyjazdowej z Senatu. W kategorii inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, wpisano kwotę 378 971 zł. W sumie daje to dochód 920 283 zł w 2025 roku. Trzeba przyznać, że ta kwota robi spore wrażenie!

W naszej galerii zobaczysz, jak Tomasz Grodzki mieszkał w hotelu poselskim:

21

Sonda Czy oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków powinny być zawsze jawne? Tak, opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jakim majątkiem dysponują Częściowo, tylko w przypadku osób pełniących funkcje publiczne Nie, to zbyt daleka ingerencja w prywatność Nie mam zdania