Tyle ma Stanisław Karczewski. Kwoty z oświadczenia majątkowego robią wrażenie

Stanisław Karczewski ujawnił swoje oświadczenie majątkowe, które rzuca światło na finanse byłego marszałka Senatu i jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków.

Senator wykazał ponad 1,1 mln zł wartości nieruchomości oraz imponujący roczny dochód przekraczający 775 tys. zł razem z emeryturą żony, w tym ponad 260 tys. zł z umów zlecenia.

Oświadczenia majątkowe polityków zawsze budzą emocje, bo pokazują nie tylko nieruchomości i oszczędności, ale też źródła dochodów osób pełniących publiczne funkcje. Najnowszy dokument Stanisława Karczewskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, został sporządzony według stanu na 31 grudnia 2025 roku.

Z dokumentu wynika, że były marszałek Senatu zgromadził 28 636,51 zł oszczędności w polskiej walucie oraz 2075,95 euro. Karczewski zaznaczył, że nie posiada papierów wartościowych. To jednak dopiero początek wyliczeń. W oświadczeniu znalazły się także nieruchomości oraz dochody z kilku różnych źródeł.

Dom za 950 tys. zł i działka. Takie nieruchomości wpisał Karczewski

Stanisław Karczewski wykazał w oświadczeniu dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych. Jego wartość została oszacowana na 950 tys. zł. Jako tytuł prawny senator podał współwłasność z małżonką.

W dokumencie nie ma mieszkania ani gospodarstwa rolnego. Karczewski wpisał natomiast inną nieruchomość: działkę o powierzchni 1 hektara, której wartość określił na 160 tys. zł. Również w tym przypadku chodzi o współwłasność z żoną. Łączna wartość nieruchomości wskazanych w oświadczeniu to więc 1 mln 110 tys. zł.

Ponad 775 tys. zł dochodu. Tyle wykazał senator

Największą uwagę w oświadczeniu przyciąga część dotycząca dochodów. Stanisław Karczewski wymienił kilka źródeł wpływów, w tym uposażenie senatorskie, diety, emeryturę oraz umowy zlecenia.

Z dokumentu wynika, że senator wykazał:

158 615,04 zł z tytułu uposażenia senatorskiego i dodatków do uposażenia,

47 603,76 zł diety parlamentarnej,

166,25 zł diety wyjazdowej,

36 000 zł diety bez podatku,

14 712,57 zł diety opodatkowanej,

260 868,30 zł z umów zlecenia,

186 442,03 zł emerytury,

70 673,61 zł emerytury żony.

Po zsumowaniu tych pozycji daje to 775 081,56 zł. To kwota, która w zestawieniu z nieruchomościami i oszczędnościami tworzy pełniejszy obraz majątku byłego marszałka Senatu.

Nie ma akcji, udziałów ani działalności gospodarczej

W oświadczeniu majątkowym Stanisław Karczewski zaznaczył, że nie uczestniczy w spółce cywilnej ani osobowej spółce handlowej. Nie posiada też udziałów w spółkach handlowych ani akcji.

Senator wpisał również, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zarządza taką działalnością. Nie wykazał także funkcji w zarządach, radach nadzorczych ani komisjach rewizyjnych spółek handlowych, fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Ford Focus i brak zobowiązań powyżej 10 tys. zł

W części dotyczącej majątku ruchomego Karczewski wpisał samochód Ford Focus z 2017 roku. To jedyny składnik ruchomy o wartości powyżej 10 tys. zł wskazany w oświadczeniu. Ważna jest też rubryka dotycząca zobowiązań finansowych. Senator zaznaczył, że nie dotyczą go zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł, w tym kredyty i pożyczki.

Oświadczenie Karczewskiego. Co wynika z dokumentu?

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Stanisława Karczewskiego wynika, że senator posiada dom, działkę, oszczędności w złotówkach i euro oraz samochód. Nie wykazał akcji, udziałów w spółkach ani działalności gospodarczej. Najmocniej w dokumencie wybijają się jednak dochody. Sama pozycja dotycząca umów zlecenia wynosi ponad 260 tys. zł, a emerytura senatora przekracza 186 tys. zł. Razem z uposażeniem senatorskim, dietami i emeryturą żony daje to ponad 775 tys. zł wykazanych wpływów za poprzedni rok.

Dla zwykłego "Kowalskiego" oświadczenie majątkowe polityka jest nie tylko formalnym dokumentem, ale też okazją do sprawdzenia, jak wygląda majątek osoby od lat obecnej w życiu publicznym.

