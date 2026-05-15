Czarzasty czy Hołownia? Polacy wybrali lepszego marszałka Sejmu

Szymon Hołownia, jako Marszałek Sejmu, znacząco zwiększył publiczne zainteresowanie parlamentem, osiągając szczyt popularności w styczniu 2024, choć pod koniec jego kadencji pojawiły się zarzuty dotyczące blokowania ustaw i jego kandydatura prezydencka uzyskała niskie poparcie.

Włodzimierz Czarzasty, po objęciu funkcji Marszałka Sejmu, również wzbudził duże zainteresowanie mediów i kontrowersje, m.in. poprzez publiczne polemiki i zerwanie kontaktów z ambasadorem USA, jednocześnie wprowadzając zmiany takie jak zakaz spożywania alkoholu w parlamencie.

Nasz sondaż wykazał, że Szymon Hołownia jest postrzegany jako lepszy marszałek przez 30% badanych, w porównaniu do 21% dla Włodzimierza Czarzastego, co wskazuje na wyraźną różnicę w publicznej ocenie ich dotychczasowej pracy.

Szymon Hołownia sprawował urząd Marszałka Sejmu przez dokładnie 730 dni. W trakcie jego kadencji, polski parlament doświadczył bezprecedensowego wzrostu zainteresowania ze strony społeczeństwa. Sala posiedzeń stała się centrum uwagi publicznej, a zjawisko określane mianem "Sejmflixu" przyciągało liczne grono odbiorców, zarówno podczas spotkań w stołecznej Kinotece, jak i poprzez rekordową oglądalność transmisji online. Objęcie funkcji drugiej osoby w państwie wyniosło lidera Polski 2050 na szczyt popularności, co zbiegło się z jego kandydowaniem w wyborach prezydenckich.

Największe zainteresowanie publiczne osobą Szymona Hołowni odnotowano w styczniu 2024 roku. Okres ten zbiegł się z wydarzeniami wokół zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co doprowadziło do interwencji policji w Pałacu Prezydenckim. W reakcji na tę sytuację, Marszałek Hołownia podjął decyzję o przełożeniu posiedzeń Sejmu.

Mimo że kolejne miesiące nie przyniosły uspokojenia atmosfery politycznej w Sejmie, pierwotna fascynacja postacią Szymona Hołowni stopniowo osłabła. Pojawiły się zarzuty dotyczące zablokowania czterech projektów ustaw, w tym obywatelskiego wniosku o legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży. Choć początkowo przewidywano, że funkcja Marszałka Sejmu wesprze kampanię prezydencką Hołowni, ostatecznie jego kandydatura uzyskała 4,99 proc. głosów, co wskazywało na brak poparcia wyborców dla koncepcji "trzeciej drogi" w Pałacu Prezydenckim.

Działania Czarzastego jako marszałka Sejmu

Włodzimierz Czarzasty, po objęciu funkcji Marszałka Sejmu, również stał się obiektem szerokiego zainteresowania mediów. Lider Lewicy angażuje się w publiczne polemiki, m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim. Jego działania spotkały się również z krytyką międzynarodową; w lutym ambasador USA w Polsce, Thomas Rose, ogłosił zerwanie kontaktów, co miało związek z wcześniejszą deklaracją Czarzastego o braku poparcia dla wniosku o Nagrodę Nobla dla prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wśród jego pierwszych decyzji jako Marszałka Sejmu znalazło się wprowadzenie całkowitego zakazu spożywania alkoholu na terenie parlamentu. W swoim orędziu do narodu, Włodzimierz Czarzasty wyraził dążenie do budowania Sejmu opartego na tolerancji i otwartości na dialog, zapowiadając konstruktywną współpracę w ramach koalicji i obiecując, że nadchodzące lata będą "dobre dwa lata dla Polski". Ponadto, Marszałek Czarzasty poinformował o wprowadzeniu zmian w zasadach rozliczania poselskich kilometrówek, podpisując odpowiednie zarządzenie.

Kto jest lepszym marszałkiem?

W naszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster spytaliśmy Polaków, który z tych polityków lepiej radził sobie jako marszałek Sejmu. Większość osób, bo 30 proc., wskazało na Szymona Hołownię, z kolei 21 proc. wybrało Włodzimierza Czarzastego. 25 proc. respondentów oceniło ich tak samo, a a 24 proc. nie ma zdania na ten temat. Być może lepszy wynik Szymona Hołowni to kwestia czasu, którego miał więcej, aby się wykazać. Niewykluczone, że pod koniec swojej kadencji Włodzimierz Czarzasty zaskarbi sobie przychylność większej ilości osób.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 05-06.05.2026 roku metodą CAWI na próbie 1024 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

