Ostatnie chwile życia Krzysztofa Piesiewicza. Znajomy ujawnił, kto był przy nim w czasie odejścia

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Znany polityk, adwokat i scenarzysta zmarł w wieku 80 lat. Wiadomość o śmierci byłego senatora przekazała marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska: - Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci - napisała na portalu X polityczka.

Piesiewicza pożegnała także minister kultury, Marta Cienkowska: - Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Bardzo trudno w to uwierzyć. Dzisiaj, w dniu premiery filmu w Cannes, przy którym pracował jako konsultant scenariuszowy, wracając do świata »Dekalogu«, ta wiadomość brzmi jeszcze bardziej przejmująco - przekazała.

Znany kompozytor Zbigniew Preisner, który wielokrotnie współpracował ze zmarłym przekazał w rozmowie z PAP, że Krzysztof Piesiewicz odszedł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu, w obecności córki. - Chociaż ciężko chorował, trudno się pogodzić z tą śmiercią - powiedział poruszony odejściem kompozytor.

Jak dodał zaś we wpisie na Facebooku, kierując swoje słowa do córki Piesiewicza Anny: - Aniu pamiętaj że Ojciec mnie prosił żebym się Wami opiekował. I tak będzie. Zawsze będę z Wami. Trzymajcie się w tych trudnych chwilach. Jestem z Wami.

Kim był Krzysztof Piesiewicz? Dokonania i kariera

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie. Współtworzył scenariusze aż do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, wśród nich są „Bez końca” (1984), „Dekalog” (1988), „Podwójne życie Weroniki” (1991) oraz „Trzy kolory: Niebieski” (1993), „Trzy kolory: Biały” (1993) i „Trzy kolory: Czerwony” (1994). Za scenariusz filmu „Trzy kolory. Czerwony” otrzymał nominację do Oscara.

Był członkiem instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA oraz rady programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasiadał w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes (1996).

