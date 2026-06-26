Czy lekarze powinni mieć kominy płacowe? Polacy wyrazili opinię

Afera z lekarzem milionerem Dawidem Kacprzykiem, który w Warszawskim Szpitalu Południowym zarobił w rok 1,6 mln zł, wstrząsnęła Polakami.

Czy państwo powinno wprowadzić limit wynagrodzeń lekarzy pracujących w publicznych szpitalach?

Okazuje się, że chce tego aż 83 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Lekarze potrafią zarabiać krocie

Opinia publiczna żyje aferą związaną z Dawidem Kacprzykiem, 29-letnim lekarzem bez specjalizacji i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej, który jako koordynator SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym zarobił w 2025 r. niemal 1,6 mln zł. W czasie, gdy lekarz miał oficjalnie pełnić całodobowe dyżury w szpitalu, jednocześnie angażował się w inne aktywności i m.in. udzielał wywiadów. Kiedy sprawa wyszła na jaw Kacprzyk skorygował cześć wystawionych w zeszłym roku faktur i zwrócił szpitalowi 0,5 mln zł. Afera ujawniła jednak, że wielu lekarzy kontraktowych (pracujących bez etatu, posiadających działalność gospodarczą) bierze dodatkowe nadgodziny i zarabia nadzwyczaj dużo.

Schetyna wprost: Muszą być limity i jawność zarobków lekarzy

Czy państwo powinno wprowadzić limit zarobków lekarzy pracujących w publicznych szpitalach? Takie pytanie usłyszeli ankietowani przez Instytut Badań Pollster. Aż 83 proc. z nas chce takich limitów (po zsumowaniu odpowiedzi "tak" i "raczej tak").

Chcemy racjonalnego gospodarowania

– Polacy są za ograniczeniem zarobków lekarzy, bo sprawa jest aktualnie na agendzie. Ale gdyby spytać o limity dla innych grup, odpowiedzi będą podobne, z tym, że lekarzy uważa się za pracowników opłacanych z publicznych środków, więc pojawia się potrzeba gospodarnego wykorzystywania pieniędzy – tłumaczy wynik sondażu socjolog polityki, prof. Wojciech Rafałowski.

Badanie wykonano w dniach 19–21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.

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