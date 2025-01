i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express & Marek Kudelski/Super Express Komorowski & Trzaskowski

Czy Komorowski poprze Trzaskowskiego? Te słowa dają do myślenia! Można się zdziwić

Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku Bronisław Komorowski dość zaskakująco przekonywał, że gdyby koalicja rządząca zdecydowała się wystawić wspólnego kandydata na prezydenta, to najlepszym kandydatem byłby Szymon Hołownia. Skoro jednak Koalicja Obywatelska zdecydowała się postawić na Rafała Trzaskowskiego, to czy nie mógłby on z miejsca liczyć na poparcie i późniejszy głos byłego prezydenta? Jak się właśnie okazało, nie jest to wcale tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać!