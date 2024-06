"to skandaliczne"

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 już w niedzielę

To już zaledwie kilka ostatnich dni kampanii wyborczej. Kandydaci jeżdżą po okręgach, by zdobyć poparcie i zaufanie wyborców. Jedną z nich jest liderka listy wielkopolskiej do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej, była premier Ewa Kopacz. Choć nie jest związana z regionem, startuje z tego okręgu już po raz drugi z rzędu.

Życiorys Ewy Kopacz

Ewa Kopacz z polityką związana jest już od lat 80., gdy była związana z ZSL. W latach 90. była w Unii Wolności, a od 2001 roku, a więc od początku zasila szeregi Platformy Obywatelskiej, której posłanką była w latach 2001-2019. W dodatku w latach 2007-2011 była ministrą zdrowia, 2011-2014 marszałkinią Sejmu, a 2014-2015 premierką Polski.

Ewa Kopacz w Parlamencie Europejskim

W 2019 roku po raz pierwszy Ewa Kopacz wystartowała jako kandydatka do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Startowała z Wielkopolski, mimo, że nie jest z regionem związana. W tym samym roku została wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE. Teraz stara się o reelekcję.