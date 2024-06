Z Parlamentu Europejskiego do rządu i znowu do Parlamentu Europejskiego

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostało już zaledwie kilka dni. Kandydaci zabiegają o głosy wyborców. Tak jest też m.in. z liderem listy Trzeciej Drogi do Europarlamentu Krzysztofem Hetmanem, który po kilku miesiącach nieobecności zamierza wrócić do Strasburga. Kim jest były minister?

Minister wraca do Strasburga?

Krzysztof Hetman kończy w 2024 roku 50 lat i już ma naprawdę bogatą biografię. Był już marszałkiem województwa lubuskiego, samorządowcem, a od 2014 roku przez ponad 9 lat europosłem. W 2023 roku porzucił Parlament Europejski dla Sejmu, a następnie objęcia teki ministra rozwoju i technologii. Teraz chce powrócić do Strasburga.

Krzysztof Hetman jedynką do PE Trzeciej Drogi

Krzysztof Hetman startuje wyjątkowo z Wielkopolski, jako jedynka w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Trzeciej Drogi. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego zmienił lokalizację startu po tym, jak od zawsze startował z Lublina i okolic.