Zarobki europosłów

Jeśli uważacie, że posłowie, czy senatorowie zarabiają za dużo, to co powiecie o zarobkach europosłów? Są one trzykrotnie wyższe. Pomijając fakt, że to pewna posada na kolejnych 5 lat, to także zwiększa emeryturę w znaczny sposób. Nie dziwota, że w przestrzeni publicznej słyszymy, że politycy idą do Strasbourgu dla pieniędzy, a nie dla idei.

Ile zarabiają polscy europosłowie?

W porównaniu z polskimi posłami i senatorami (10 tysięcy złotych zarobku), europosłowie otrzymują podobną kwotę podstawową brutto w euro. Pensja ta wynosi 10 075,42 euro, czyli 42 842,69 złotych. Po odliczeniu unijnych podatków i składek kwota ta kurczy się do około 33 416,53 PLN.

Oprócz pensji, także dodatki

Dodatkami dla europosłów są także diety. Dieta miesięczna na prowadzenie biura poselskiego, etc. to 4950 euro na miesiąc (ponad 20 tysięcy złotych). Gdy taki europoseł przebywa w Strasbourgu na posiedzeniach, otrzymuje także dietę dzienną 350 euro (1500 PLN).