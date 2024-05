Czy powinniśmy zamienić złotego na euro? Polacy podjęli już w tej sprawie decyzję

Czy Polska powinna przyjąć euro?

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się do dalszej integracji europejskiej w przyszłości i wejściu do strefy euro, czyli do grona państw, w których euro zastąpiło waluty narodowe. Aktualnie w strefie tej jest już 20 państw UE.

Czy powinniśmy przyjąć walutę europejską w najbliższych pięciu latach? 57 proc. z nas jest temu przeciwnych – wynika z przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster sondażu.

i Autor: se Sondaż SE Czy Polska powinna wejść do strefy euro w ciągu najbliższych pięciu lat?

Politycy stawiają euro w niekorzystnym świetle

- Traktujemy euro jako drogę do wyższych cen w sklepach, a nie jako drogę do wyższych dochodów. Po drugie, patrzymy na negatywne doświadczenia różnych państw z przyjęciem euro – uważa politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk (55 l.).

- Wynik sondażu jest pokłosiem opinii rządu PiS. Przez ostatnich osiem lat nie było publikacji, które stawiałyby euro w korzystnym dla Polaków świetle – zaznacza z kolei prof. Kazimierz Kik (77 l.), politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ale jest zdania, że za jakiś czas pojawią się opracowania ukazujące korzyści z przyjęcia europejskiej waluty. Wówczas opinie Polaków mogą się zmienić.

Badanie wykonano 19 maja na próbie 1031 dorosłych Polaków. ABR

