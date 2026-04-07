Czy Bosak jest w konflikcie z Mentzenem? Zwolennicy Konfederacji będą zaskoczeni

Weronika Fakhriddinova
2026-04-07 10:15

Wokół relacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena od tygodni narastają spekulacje. W mediach pojawiały się sugestie o chłodnych stosunkach i napięciach w Konfederacji, ale teraz jeden z liderów ugrupowania postawił sprawę jasno. W Radiu ZET Bosak zaprzeczył, by między nim a Mentzenem trwał spór, i oskarżył komentatorów o próbę skłócenia partyjnych liderów.

  • Krzysztof Bosak odniósł się do medialnych spekulacji o konflikcie z Sławomirem Mentzenem w Konfederacji.
  • Polityk zaprzeczył istnieniu sporu, nazywając doniesienia "próbą wbijania klina" między liderów.
  • Sprawdź, dlaczego Bosak uważa, że napięcia w partii są normalne i co to oznacza dla przyszłości Konfederacji.

Bosak ucina spekulacje o konflikcie

Krzysztof Bosak został w Radiu ZET zapytany wprost o relacje ze Sławomirem Mentzenem. Odpowiedź była jednoznaczna. Polityk Konfederacji przekonywał, że między nim a drugim z liderów ugrupowania nie ma żadnego politycznego przesilenia, które mogłoby zagrozić współpracy.

– Nie ma [sporu między mną a Sławomirem Mentzenem]. Napięcia są jak w każdej partii, ale to są normalne napięcia wynikające po prostu ze zwykłej pracy politycznej – powiedział Bosak.

Dodał też, że współpraca w Konfederacji układa się „jak na polską politykę, naprawdę dobrze”. Radio ZET przypomniało przy tym, że już wcześniej Bosak mówił o „dobrym modelu współpracy” i „stabilnym, strategicznym partnerstwie” z Mentzenem. 

To ważny sygnał, bo temat relacji na linii Bosak–Mentzen wraca w mediach od końca stycznia. Bosak próbuje teraz przeciąć tę narrację i pokazać wyborcom, że Konfederacja nie wchodzi w etap publicznej wojny na szczycie.

„Próba wbijania klina” w Konfederacji

Najmocniej wybrzmiały jednak słowa Bosaka o tych, którzy doszukują się rozłamu w partii. Polityk nie zostawił tu wiele miejsca na domysły.

– Ludzie, którzy dopatrują się w Konfederacji jakichś podziałów, konfliktów, to moim zdaniem jest próba wbijania klina pomiędzy nas – stwierdził na antenie Radia ZET.

To wypowiedź nieprzypadkowa. W ostatnich tygodniach w medialnym obiegu pojawiały się doniesienia o rzekomo bardzo słabych relacjach między dwoma najważniejszymi politykami Konfederacji. Onet, powołując się na wcześniejsze ustalenia „Newsweeka”, pisał nawet o „martwicy” na linii Mentzen–Bosak i o narastającym zniecierpliwieniu wewnątrz ugrupowania.

Skąd wzięły się plotki o napięciach?

Nie jest tajemnicą, że obaj politycy mają inny styl uprawiania polityki i inną medialną energię. Mentzen od dawna jest najmocniejszą twarzą Konfederacji w internecie i mocno stawia na przekaz gospodarczy oraz bezpośrednią komunikację z wyborcami. Bosak częściej występuje w roli polityka bardziej instytucjonalnego, osadzonego w sporach ustrojowych i parlamentarnej codzienności. To naturalnie rodzi pytania o układ sił w partii.

Do tego doszły publikacje sugerujące, że obaj liderzy nie utrzymują bliskiego kontaktu. Na te doniesienia reagowali już inni politycy Konfederacji. Grzegorz Płaczek w Polsat News stanowczo zaprzeczał, mówiąc, że kontakt między Bosakiem a Mentzenem jest „absolutnie na najwyższym poziomie”, „częsty” i „serdeczny”.

W praktyce wygląda więc na to, że kierownictwo Konfederacji postanowiło odpowiedzieć wspólnym komunikatem: są różnice, są napięcia, ale nie ma wojny.

Konfederacja gra dziś o coś więcej

Ta deklaracja ma znaczenie większe niż tylko personalne. Konfederacja od dawna buduje swój polityczny kapitał na przekonaniu, że jest formacją zdyscyplinowaną i odporną na chaos, który wyborcy widzą w innych partiach. Dlatego każda sugestia o konflikcie między Bosakiem a Mentzenem uderza nie tylko w ich osobiste relacje, ale także w cały wizerunek ugrupowania.

Bosak wyraźnie próbował to podkreślić, zestawiając sytuację w Konfederacji z napięciami obecnymi w innych partiach. Już w lutym mówił, że wewnętrzne tarcia w jego środowisku są mniejsze niż w PiS, PO, Polsce 2050 czy Lewicy. To pokazuje, że strategia Konfederacji jest dziś prosta: nie dopuścić, by medialne spekulacje przykryły przekaz polityczny partii.

Bosak wysłał jasny sygnał

Wypowiedź w Radiu ZET trudno odczytywać inaczej niż jako próbę zamknięcia tematu. Bosak nie zaprzeczył, że w partii zdarzają się napięcia, ale jednocześnie bardzo wyraźnie oddzielił normalne polityczne tarcia od narracji o wojnie domowej w Konfederacji. Dla wyborców to ma być prosty komunikat: partia działa dalej, a liderzy nie zamierzają publicznie prać brudów.

Czy to wystarczy, by uciąć wszystkie spekulacje? W polskiej polityce takie historie lubią wracać. Na razie jednak Bosak postawił sprawę jasno i stanął w obronie wspólnego frontu z Mentzenem.

