Kościół Katolicki w Polsce szykuje się na wojnę. Episkopat opracowuje plan z MON i MSWiA

Kościół Katolicki w Polsce, we współpracy z MSWiA i MON, intensyfikuje przygotowania na sytuacje kryzysowe.

Parafie Kościoła Katolickiego będą odgrywać kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych jako pierwsza linia wsparcia dla ludności.

Współpraca między Kościołem a państwem jest kluczowa i zacieśniona w obliczu narastających obaw geopolitycznych.

W połowie marca w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski odbyło się kluczowe spotkanie. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński rozmawiali z biskupami uczestniczącymi w 404. Zebraniu Plenarnym KEP. Tematem przewodnim była współpraca w niesieniu pomocy ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, katastrofami naturalnymi i innymi zagrożeniami. Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu, podkreślił, że Kościół, podobnie jak władze państwowe i samorządowe, posiada własny plan działania na wypadek kryzysów.

- Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski, co jest zrozumiałe. Na szczęście nie stoimy biernie, czekając na rozwój wydarzeń – zadeklarował abp Wojda.

Plan działania

Przy Konferencji Episkopatu Polski powołano specjalną grupę składającą się z kilkunastu osób, w tym przedstawicieli Caritas Polska. Grupa ta, we współpracy z MSWiA i MON, pracuje nad szczegółowym planem działania. Abp Wojda wyjaśnił, że plan ten obejmuje m.in. ewakuację zabytków, pomoc uchodźcom, tworzenie korytarzy humanitarnych oraz zabezpieczanie miejsc schronienia dla ludności.

- Wspólnie wypracowywany jest plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych; dotyczy on m.in. ewakuacji zabytków, pomocy uchodźcom, tworzenia korytarzy humanitarnych czy zabezpieczenia miejsc, gdzie ludzie mogliby się schronić – powiedział abp Wojda.

Kościół Katolicki dysponuje rozległą siecią parafii, które odgrywają kluczową rolę w lokalnych społecznościach. Abp Wojda zwrócił uwagę, że w sytuacjach kryzysowych wielu Polaków w pierwszej kolejności zwróci się o pomoc do Kościoła.

- Rząd zdaje sobie sprawę, że w sytuacji kryzysowej większość Polaków w pierwszej kolejności zwróci się po pomoc do Kościoła, a dopiero potem do instytucji gminnych i urzędów. Dlatego ważne jest, aby był dostęp do środków, które pozwolą przetrwać cywilom w sytuacji kryzysu – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Przygotowanie i wsparcie

Na pytanie o przygotowanie proboszczów, którzy znajdą się na pierwszej linii frontu w sytuacji kryzysu, abp Wojda zapewnił, że „księża mają świadomość problemu, z jakim może przyjść im się zmierzyć”. Przygotowywany jest dla nich specjalny poradnik, a w niektórych miejscach prowadzone są już warsztaty i szkolenia. Caritas Polska, posiadająca bogate doświadczenie w niesieniu pomocy cywilom, aktywnie wspiera te działania.

- W niektórych miejscach są już prowadzone dla nich specjalne warsztaty i szkolenia. Współpracujemy w tych działaniach z Caritas Polska, która ma ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy cywilom – powiedział hierarcha.

Biskupi są na bieżąco informowani o postępach prac, a kwestia bezpieczeństwa kraju i ludzi cieszy się powszechnym zrozumieniem i zgodą. Abp Wojda poinformował również, że państwo zapewniło parafiom wsparcie materialne w postaci generatorów prądu, zapasów wody, lekarstw i środków higieny na wypadek kryzysu.

- Państwo zapewniło nas, że w sytuacji kryzysu będzie udostępnione parafiom zaplecze materialne w postaci generatorów prądu, zapasów wody, lekarstw czy środków higieny – przekazał przewodniczący KEP.

MSWiA wielokrotnie podkreślało, że we współpracy z Kościołem dostrzega „filar wzmacniający bezpieczeństwo lokalne”. Według danych ISKK SAC „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia” z 2024 roku, w Polsce funkcjonuje 10 352 parafii, co stanowi potężną sieć wsparcia w każdej lokalizacji.

NAWROCKI JAK TRUMP? Dr Witkowski UJAWNIA brutalną prawdę o radykałach.