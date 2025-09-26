Czy Andrzej Duda powinien zająć się polityką? Polacy nie mają wątpliwości

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-26 8:37

Były prezydent Andrzej Duda, mimo ustąpienia z urzędu, nie może narzekać na brak zajęć. Polityk udziela wielu wywiadów, promuje swoją książkę i uczestniczy w różnych wydarzeniach. Wiele osób może się zastanawiać, czym zajmie się na stłe w przyszłości. Najnowszy sondaż pokazuje, co na ten temat sądzą Polacy.

Andrzej Duda

i

Autor: Piętka Mieszko/ AKPA
  • Sondaż SW Research dla Onetu wykazał, że 59,9% Polaków uważa, że Andrzej Duda nie odegra ważnej roli w polityce po zakończeniu prezydentury.
  • Kobiety częściej niż mężczyźni wyrażają przekonanie o braku szans Dudy na nową przyszłość w polityce (61,3% vs. 58,4%), a najbardziej negatywnie nastawione są osoby powyżej 50 lat (64,2%).
  • Jedynie 16,8% badanych wierzy w powrót Andrzeja Dudy do aktywnej polityki po zakończeniu kadencji prezydenckiej.

Sondaż przeprowadzony przez pracownię SW Research dla Onetu wskazuje, że większość Polaków nie wierzy w powrót Andrzeja Dudy do pierwszej ligi polskiej polityki po zakończeniu jego prezydentury. Prawie 60% respondentów, a dokładnie 59,9%, uważa, że Andrzej Duda nie odegra ważnej roli w polskiej polityce po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. To zdecydowana większość, która sugeruje, że Polacy widzą jego karierę polityczną jako dobiegającą końca. Z drugiej strony, 16,8% badanych pozytywnie ocenia szanse byłego prezydenta na kontynuowanie aktywnej roli w polityce. Pozostałe 23,3% respondentów nie było w stanie jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie, co świadczy o pewnej niepewności co do przyszłości Dudy.

Różnice w opiniach 

Analiza wyników sondażu w podziale na płeć i wiek ujawnia ciekawe tendencje. Kobiety częściej niż mężczyźni wyrażają przekonanie o braku szans Andrzeja Dudy na nową polityczną przyszłość (61,3% kobiet vs. 58,4% mężczyzn). Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 12,5% pań i 21,6% panów.

Wiemy, co robi Karol Nawrocki w wolnych chwilach. Ujawniamy tajemnicę

W grupach wiekowych, najbardziej negatywny pogląd o ważnej roli byłego prezydenta w polskiej polityce wyrażają osoby powyżej 50 lat (64,2%). Dalej znaleźli się respondenci z przedziału 25-34 lat (59,7%) oraz grupa 35-49 lat (56,8%). W grupie najmłodszych respondentów, do 24 lat, odsetek osób niewierzących w powrót Dudy do polityki jest najniższy (46,7%), jednak w tej grupie odnotowano również największe niezdecydowanie (40%).

Pozytywnie na zadane pytanie odpowiedziały następujące grupy wiekowe: osoby 35-49 lat (22%), przedział 25-34 lat (16,8%), osoby powyżej 50 lat (14,4%) oraz młodzi dorośli do 24 lat (13,3%).

Najnowszy sondaż wyborczy

Dla pełniejszego obrazu sytuacji politycznej warto odnieść się do sondażu wyborczego United Surveys dla Wirtualnej Polski z połowy września. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, do Sejmu weszłyby cztery ugrupowania. Najlepszy wynik zdobyłaby Koalicja Obywatelska z 32,3%, dalej uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość z 30%, a podium zamknęłaby Konfederacja z wynikiem 13,8%. Ostatnim ugrupowaniem, którego politycy trafiliby do ław poselskich, byłaby Lewica z 6,8% poparcia.

Poza Sejmem znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej (4,5%), PSL (3,8%), Partia Razem (1,2%) oraz Polska 2050 (1%). Ten kontekst pokazuje, że polska scena polityczna jest dynamiczna, a preferencje wyborcze mogą wpływać na postrzeganie przyszłości poszczególnych polityków.

W naszej galerii zobaczysz, jak prezydentura zmieniła Andrzeja Dudę:

9 lat prezydentury Andrzeja Dudy
21 zdjęć
Sonda
Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
ANDRZEJ DUDA
SONDAŻ