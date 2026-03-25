Człowiek Nawrockiego o reporterze TVN24. "Pół-dziennikarz". To nawiązanie do jego nazwiska? Piasecki nie wytrzymał!

W poniedziałek (23 marca) prezydent Karol Nawrocki brał udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej w Przemyślu. W ramach obchodów tego święta spotkał się tam z prezydentem Węgier. Po konferencji prasowej obu polityków doszło do wymiany zdań, która zwróciła uwagę wszystkich mediów. Obecny na sali dziennikarz TVN 24, Mateusz Półchłopek zadał prezydentowi Nawrockiemu pytanie odnoszące się do premiera Węgier, Viktora Orbana i jego relacji z Władimirem Putinem, a dokładnie zapytał czy prezydentowi nie przeszkadzają relację tych polityków.

To pytanie sprawiło, że Nawrocki natychmiast zareagował, podszedł bliżej dziennikarza i rzucił ostro: - Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor?

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, odnosząc się na antenie TVN24 do sytuacji, ocenił, że "było to bardzo mądre, zdrowie i racjonalne zachowanie prezydenta". Po czym dodał: - Była to odpowiedź na próbę bezczelnej manipulacji. Mamy konferencję przywódców dwóch państw. Pan prezydent jasno mówi jakie jest stanowisko wobec Rosji, że zbrodniarzem jest Putin. Ja myślałem, że pan nie będzie w to brnął. Mamy do czynienia z panem, który zachowuje się nie jak "pół-dziennikarz", tylko jak ćwierć-dziennikarz. Mam prawo tak określić. Mówię o jego zachowaniu, nie odnoszę się do osoby - podkreślił.

Na te słowa od razu zareagował prowadzący rozmowę Konrad Piasecki: - Ale to są żarty z nazwiska? - zapytał wprost. Bogucki odpowiedział, że absolutnie nie: - Nie to nie są żarty z nazwiska. Mówię o ćwierć-dziennikarzu. Mówię o zachowaniu, które jest niegodne w stosunku do głowy państwa. To jest ustawka, żeby to nagrać. To nie jest sytuacja normalna - przyznał.

