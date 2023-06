Co jeszcze trzeba zabrać?

Marsz 4 czerwca bez wątpienia okazał się wielkim sukcesem Donalda Tuska i całej Platformy Obywatelskiej. Co ciekawe, podczas wydarzenia nie przemawiali ani Włodzimierz Czarzasty ani Władysław Kosiniak-Kamysz ani Szymon Hołownia. Sukces marszu z pewnością jest również nie na rękę Jarosławowi Kaczyńskiego i jego partii. Zdaniem Marcina Mastalerka, Prawo i Sprawiedliwość popełniło tu błąd. - PiS jest dziś w defensywie, przespał kilka ważnych momentów, nie zareagował odpowiednio na marsz - ocenił w rozmowie w RMF FM. Jak dodał społeczny doradca Andrzeja Dudy, obecna prekampania wyborcza idzie rządzącej partii jak po grudzie. Zaapelował również do Jarosława Kaczyńskiego. - Panie prezesie Kaczyński, źle idzie, ale jeszcze cztery miesiące do wyborów, jeszcze wszystko może się zmienić. Proszę sobie nie dać wmówić, że wszystko jest w porządku - ocenił Marcin Mastalerek.

Już jesienią po raz kolejny raz wybierzemy posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych, a na dziś największe szanse, według sondaży, ma Prawo i Sprawiedliwość. 49,3 procent wyborców uważa, że rządzące ugrupowanie wygra jesienne wybory.

B.BUDKA: KOSINIAK I HOŁOWNIA NIE DOTARLI DO MIKROFONU, A MIELI PRZEMAWIAĆ