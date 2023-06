Ważna decyzja ws. Hołowni. Spotkało go rozczarowanie

Po wielkim sukcesie Donalda Tuska jakim bez wątpienia był marsz 4 czerwca, Szymon Hołownia próbuje odzyskać inicjatywę i zaproponował konsultacje w sprawie edukacji. Były prezenter zaproponował, by na oświatę przeznaczać 6 procent PKB i zaprosił do rozmów na ten temat wszystkie partie, które znajdują się w parlamencie, także rządzące Prawo i Sprawiedliwość. To zdecydowanie nie przypadło do gustu liderowi Platformy Obywatelskiej. - Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów - napisał na Twitterze były premier.

Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów.— Donald Tusk (@donaldtusk) June 9, 2023

Co na to inni politycy opozycji? Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził, że jeszcze nie zapadła decyzja ws. wzięcia udziału w konsultacjach, które zaproponował Szymon Hołownia. Lewica ma o tym zdecydować w poniedziałek, ale Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że nie wyobraża sobie rozmów z PiS i Konfederacją.

