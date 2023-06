Najnowszy sondaż. Kaczyński się ucieszy, Mentzen zasmuci

Morawiecki w Łochowie: Jarosław Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa. Co miał na myśli?

Wybory 2023. Kto ma największą szansę na wygraną? Sondaż pokazuje prawdę

Już jesienią po raz kolejny raz wybierzemy posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych, a na dziś największe szanse, według sondaży, ma Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego oscyluje wokół 33 procent i na przestrzeni ostatnich miesięcy niewiele się zmienia. Czy zatem rządzące ugrupowanie za kilka miesięcy sięgnie po zwycięstwo po raz trzeci raz z rzędu? Choć w historii po 1989 roku takiej sytuacji jeszcze nie było, wiele wskazuje na to, że tak faktycznie może się stać. Podobnego zdania są Polacy - 49,3 procent wyborców uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory. 21,7 procent Polaków uważa, że to Koalicja Obywatelska będzie za kilka miesięcy świętować zwycięstwo. Na Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polską 2050 wskazało 0,1 procent wyborców, zaś na Lewicę 1,7 procent Polaków. Co ciekawe, zerowe szanse na wygraną ma Konfederacja.

Sondaż na zlecenie RMF FM oraz "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadził United Surveys w dniach 2.06-4.06 na próbie 1000 osób.

