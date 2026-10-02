Czarnek stawia sprawę jasno po decyzji Nawrockiego. "Teraz kończą się wymówki"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-02 10:32

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Skutkiem tego będzie to, że ceny paliw na stacjach spadną już w najbliższy weekend. Do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek w garniturze mówi i wskazuje palcem. O jego reakcji na orędzie prezydenta przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Decyzję o podpisaniu ustawy prezydent przekazał w czasie orędzia, które wygłosił w czwartek 1 października. Jak mówił zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen na stacjach paliw i wskazał, że to rząd ma teraz działać. 

Prezydent wspomniał też: - (...) Wszyscy pamiętamy te kampanijne obietnice: tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19. Obecny premier przekonywał, że wie jak to zrobić i że to jest jedna, prosta decyzja, że wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji jakoś nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą - powiedział. 

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Do sprawy odniósł się premier. Donald Tusk wskazał jasno: - To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa.

Krok prezydneta od razu został też skomentowany przez opozycję. Sławomir Mentenz grzmi, że prezydent "poddał się propagandzie Donalda Tuska", a Przemysław Czarnek wskazał na premiera i na portalu X napisał:

Prezydent Karol Nawrocki stawia sprawę jasno: skoro Donald Tusk obiecywał benzynę po 5,19 zł, czas wreszcie dotrzymać słowa. Od poniedziałku Polacy powinni zobaczyć tę cenę na pylonach. Rząd miał zresztą możliwość działania już wiele miesięcy temu. Już w marcu przedstawiłem projekt ustawy mającej obniżyć ceny paliw. Zamiast go natychmiast poprzeć, koalicja zwlekała ponad miesiąc. Teraz kończą się wymówki. Donald Tusk dostał okazję, żeby jedną ze swoich obietnic w końcu zamienić w rzeczywistość - podsumował polityk PiS.

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