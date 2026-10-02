Nowe przepisy dla hulajnóg coraz bliżej. Po rajdzie 100 km/h rząd chce zaostrzyć zasady

Szokujące nagranie hulajnogi elektrycznej pędzącej 100 km/h w Warszawie wywołało ostrą reakcję ministra infrastruktury, który alarmuje o śmiertelnym zagrożeniu.

Rząd przygotowuje przełomowe zmiany w prawie, które mają zablokować import niebezpiecznych pojazdów i zwiększyć kontrolę nad rynkiem elektrycznych jednośladów.

Sprawdź, jakie nowe regulacje czekają użytkowników i importerów, aby raz na zawsze ukrócić niekontrolowany chaos na drogach i zwiększyć bezpieczeństwo.

Nagranie z warszawskiej Alei Prymasa Tysiąclecia wywołało ogromne emocje. Młody mężczyzna miał poruszać się elektryczną hulajnogą z prędkością około 100 km/h. Policja próbuje ustalić jego tożsamość.

O sprawę został zapytany w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nie krył, że takie zachowanie może skończyć się tragedią.

– Ten człowiek, który został zaprezentowany na filmie, jest po prostu krok od śmierci. No, na takich małych kółeczkach, jadąc ponad 100 kilometrów na godzinę, naprawdę, to jest krok od śmierci – powiedział.

Ministerstwo szykuje nowe przepisy

Resort infrastruktury pracuje nad zmianami, które mają uporządkować rynek elektrycznych jednośladów. Ministerstwo już wcześniej zapowiadało wprowadzenie regulacji dotyczących homologacji pojazdów oraz większego nadzoru nad urządzeniami sprzedawanymi jako hulajnogi elektryczne.

Dziś problem polega m.in. na tym, że część pojazdów przypominających hulajnogi może rozwijać znacznie większe prędkości niż przewidziane dla tej kategorii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h.

Klimczak zapowiedział, że przygotowana ustawa ma wkrótce trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Koniec z „elektrycznymi wynalazkami”?

Minister wskazał, że nowe przepisy mają utrudnić sprowadzanie do Polski urządzeń, które nie spełniają wymagań technicznych.

– Obecnie można sprowadzać do Polski różne wynalazki elektryczne i nikt tego nie kontroluje – mówił.

Po zmianach większe kompetencje w zakresie kontroli takich pojazdów ma otrzymać Transportowy Dozór Techniczny. To właśnie TDT odpowiada w Polsce za sprawy związane z homologacją pojazdów.

Klimczak zapowiedział również kary dla osób próbujących sprowadzać urządzenia przekraczające dopuszczalne parametry lub wyposażone w system umożliwiający łatwe zwiększanie osiągów.

Będzie obowiązkowe OC dla hulajnóg?

W rozmowie pojawił się także pomysł obowiązkowego ubezpieczenia oraz oznaczania hulajnóg specjalnymi naklejkami, które umożliwiałyby ich identyfikację. Minister przyznał, że resort analizuje rozwiązania stosowane m.in. w Niemczech i we Włoszech, ale takich przepisów nie ma jeszcze w przygotowanym projekcie.

– To jest bardzo ciekawe rozwiązanie i myślimy na ten temat, rozważamy to rozwiązanie. Ale my nie chcemy dokładać Polakom żadnych nowych obowiązków – powiedział.

Miasta mają uporządkować porzucone hulajnogi

Projekt ma dotyczyć nie tylko parametrów technicznych pojazdów. Minister zapowiedział również zmiany dotyczące publicznych wypożyczalni. Miasta, w których działają takie systemy, miałyby obowiązek wyznaczania specjalnych stref, w których hulajnogi można wypożyczać i pozostawiać. Ma to ograniczyć problem urządzeń porzucanych na chodnikach.

Resort podkreśla, że głównym celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i wyeliminowanie z rynku pojazdów, które jedynie wyglądają jak zwykłe hulajnogi elektryczne, ale osiągami znacznie wykraczają poza ustawową definicję.

Poniżej galeria zdjęć: Wypadek w Lesznie Hulajnoga pod kołami osobówki.

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