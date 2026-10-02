Prezydent podpisał ustawę o cenach paliw. Tomczyk wskazał zwycięzców i zaszokował słowami o Nawrockim!

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-02 9:04

Kto wygrał po podpisaniu przez prezydenta ustawy dotyczącej cen paliw? Cezary Tomczyk w „Porannej rozmowie” RMF FM wskazał Polaków, ale pochwalił też Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Wiceminister zapowiedział obniżkę o około 1,20–1,30 zł na litrze. Dopytywany o konkretny termin, doprecyzował jednak swoją odpowiedź.

Cezary Tomczyk w garniturze. O komentarzu polityka dotyczącym cen paliw przeczytasz na SE Polityka.
Autor: JACEK DOMINSKI/ Reporter

Podpis Karola Nawrockiego pod ustawą dotyczącą cen paliw otworzył dyskusję o tym, komu należy przypisać sukces. W „Porannej rozmowie” RMF FM prowadzący przypomniał, że jeszcze kilkanaście godzin przed decyzją prezydenta jego współpracownicy sygnalizowali twarde stanowisko i podnosili zastrzeżenia dotyczące konstytucyjności.

Cezary Tomczyk przekonywał, że wraz z upływem czasu podpis stawał się coraz mniej zaskakujący. Zapytany o zwycięzcę, wskazał przede wszystkim obywateli.

Tusk czy Nawrocki? Tomczyk: „Wygrali Polacy”

Wiceminister obrony narodowej nie pominął roli szefa rządu. Jego zdaniem znaczenie miała presja wywierana na prezydenta.

— Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk, wygrali Polacy. Ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji — powiedział Tomczyk w RMF FM.

Prowadzący zwrócił uwagę, że uznanie należy się również prezydentowi, który ostatecznie podpisał ustawę. Tomczyk przyznał mu rację. — Brawo dla prezydenta za ten podpis — odpowiedział.

W jego ocenie politycy mają więc powody do satysfakcji, ale najważniejszym efektem decyzji mają być oszczędności kierowców przy tankowaniu.

Paliwo tańsze o 1,20–1,30 zł? Padła zapowiedź

Tomczyk zapowiedział w rozmowie obniżkę cen paliw o około 1,20–1,30 zł na litrze. Początkowo wskazał sobotę jako moment, od którego kierowcy mieliby odczuć zmianę.

Dziennikarz dopytał jednak, czy termin jest już pewny. Wiceminister złagodził wówczas swoją deklarację.

Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko — zaznaczył.

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Wiceminister powiązał decyzję prezydenta nie tylko z działaniami premiera, lecz także z oczekiwaniami osób, które płacą za paliwo.

— Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim — stwierdził.

Według Tomczyka najważniejszy sprawdzian tej decyzji nastąpi więc na stacjach benzynowych. To tam kierowcy mają zobaczyć zapowiadaną obniżkę i ocenić, ile rzeczywiście zostanie w ich portfelach.

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KAROL NAWROCKI
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