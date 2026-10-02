Kaczyński rozlicza Tuska z paliwa. Padła konkretna cena

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-02 7:39

Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a Jarosław Kaczyński od razu zwrócił się do rządu. Prezes PiS przekonuje, że Donald Tusk nie może już przerzucać odpowiedzialności za ceny paliw. „Czy rano na pylonach zobaczymy 5,19 zł/l paliwa?” – pyta.

Jarosław Kaczyński siedzi w sejmowej ławie. O sporze wokół cen paliw przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał kluczową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co natychmiast zaostrzyło polityczny spór.
  • Jarosław Kaczyński błyskawicznie zareagował, twierdząc, że Donald Tusk stracił wszelkie alibi i musi natychmiast obniżyć ceny paliw na stacjach.
  • Prezes PiS stawia rządowi ultimatum, pytając wprost: czy Polacy wreszcie zobaczą obiecywaną cenę 5,19 zł za litr paliwa? Sprawdź, co to oznacza dla Twojego portfela!

Jarosław Kaczyński zabrał głos po decyzji Karola Nawrockiego w sprawie głośnej ustawy paliwowej. Prezydent podpisał przepisy dotyczące podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jednocześnie kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Prezes PiS wykorzystał decyzję Nawrockiego, by uderzyć w rząd Donalda Tuska.

Kaczyński: „Tusk nie ma już alibi”

– Ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek podpisana. Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty – napisał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przekonywał, że po podpisaniu przepisów rząd ma narzędzia, by doprowadzić do obniżenia cen na stacjach. To polityczna ocena Kaczyńskiego; sama ustawa nie ustanawia jednej konkretnej ceny detalicznej paliwa.

Kaczyński nawiązał przy tym do kwoty, która od dawna pojawia się w politycznym sporze o paliwa.

– Rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny choćby od jutra. Czy rano na pylonach zobaczymy 5,19 zł/l paliwa? Wiemy, ile znaczą opowieści Tuska – napisał.

Nawrocki podpisał ustawę, ale postawił warunki

Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję w czwartkowym orędziu. Prezydent podkreślał, że oczekuje teraz szybkich działań prowadzących do spadku cen na stacjach.

– Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników – mówił prezydent.

Jednocześnie Pałac Prezydencki poinformował, że ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego już po jej podpisaniu. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, a TK będzie mógł później ocenić ich zgodność z konstytucją. 

Teraz presja przenosi się na rząd

Jeszcze przed decyzją Nawrockiego między Pałacem Prezydenckim a rządem trwał ostry spór o odpowiedzialność za sytuację na stacjach. Po podpisaniu ustawy ciężar politycznej dyskusji przesunął się na termin i skalę ewentualnych obniżek.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w czwartek, że ceny paliw na stacjach mają być niższe w przyszłym tygodniu.

Kaczyński już teraz próbuje jednak rozliczać rząd z wcześniejszych deklaracji. Jego pytanie o 5,19 zł za litr pokazuje, że temat cen paliw pozostanie jednym z głównych punktów politycznego sporu także po decyzji prezydenta.

Donald Tusk
Galeria zdjęć 9
PGZ WCHODZI DO ŚWIATOWEJ CZOŁÓWKI! Prezes Leszkiewicz: „Będziemy w TOP 10 w Europie”
Sonda
Czy reakcja Donalda Tuska była odpowiednia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki