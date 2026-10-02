Mocne słowa Mentzena po ruchu Nawrockiego. „Bardzo żałuję”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-02 8:29

Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Sławomir Mentzen nie krył rozczarowania. „Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska” – napisał.

Karol Nawrocki w ciemnym płaszczu trzyma telefon. O krytyce prezydenta przez Sławomira Mentzena przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express Sławomir Mentzen
  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach paliwowych, co natychmiast sprowokowało falę oburzenia w środowisku politycznym.
  • Sławomir Mentzen ostro skrytykował decyzję, zarzucając prezydentowi uleganie "propagandzie Tuska" i zdradę wcześniejszych obietnic dotyczących nowych podatków.
  • Sprawdź, dlaczego Nawrocki zamierza skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i co ta kontrowersyjna decyzja może oznaczać dla cen paliw w Polsce.

Karol Nawrocki zdecydował się podpisać ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych przez koncerny paliwowe. Jednocześnie zapowiedział skierowanie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. President.gov.pl

Decyzja prezydenta od razu wywołała polityczne komentarze. Jeden z najmocniejszych zamieścił Sławomir Mentzen.

Mentzen: „Bardzo żałuję”

– Podatek od nadzwyczajnych zysków, nakładany wstecz, jest w oczywisty sposób sprzeczny z Konstytucją. Bardzo żałuję, że Prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek – napisał polityk Konfederacji.

– Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten Prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami. A wyszło jak zwykle – dodał.

– Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw – mówił prezydent.

Pałac Prezydencki zapowiedział jednocześnie skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego już po jej wejściu w życie. Rząd zapowiada natomiast szybkie obniżki. Minister finansów Andrzej Domański przekazał, że ceny na stacjach mają spaść po uruchomieniu kolejnych mechanizmów wykonawczych.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen

Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen
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