Ryszard Czarnecki zapewnił sobie bajeczną emeryturę! Taka kasa, że szok

Europosłowie, którzy ukończyli 63. rok życia, są uprawnieni do pobierania emerytury z Parlamentu Europejskiego. Ekspert emerytalny Oskar Sobolewski policzył, że jeden pełny rok w PE daje prawo do 1,2 tys. zł emerytury (po przeliczeniu z euro). – Po 5-letniej kadencji emerytowany europoseł może liczyć na świadczenie w wysokości ok. 6 tys. zł – tłumaczy.

Nic więc dziwnego, że politycy rezygnują piastowania państwowych urzędów w kraju i walczą o mandat Parlamentu Europejskiego. Europosłowie rekordziści, którzy zasiadają w PE wiele kadencji, mogą liczyć na świadczenie wynoszące grubo ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Do tego dochodzi jeszcze polska emerytura.

Problemy Czarneckiego

Wśród takich osób znajduje się Ryszard Czarnecki, który aktualnie przechodzi trudności. Bo przypomnijmy, że polityk został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA na warszawskim lotnisku w środę 11 września 2024. Zatrzymany został i przesłuchany w sprawie dotyczącej Collegium Humanum.

To nie wszystkie kłopoty polityka. W połowie lipca Prokuratura Okręgowa w Zamościu wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Ryszardowi Czarneckiemu. To sprawa dotycząca niekorzystnego rozporządzenia mieniem zostało wszczęte po zawiadomieniu przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Według ustaleń śledczych w latach 2009-2013 polityk miał doprowadzić Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 203 tys. euro. Jak ustaliła prokuratura, w sporządzonych i podpisanych przez siebie dokumentach podał nieprawdę co do swojego miejsca zamieszkania w Polsce.

SPRAWDŹ: Nowe fakty. Czarnecki już po przesłuchaniu w prokuraturze. "Polityczny teatr"

Ogromna emerytura Ryszarda Czarneckiego

Wróćmy jednak do pieniędzy. Otóż najdłużej zasiadający w PE posłowie (przez 4 kadencje), czyli właśnie tacy jak Ryszard Czarnecki będą dostawać 24 tys. zł emerytury.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK MIESZKA CZARNECKI: