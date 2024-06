i Autor: Monika Pawłowska Facebook Monika Pawłowska w towarzystwie m.in. Jarosława Kaczyńskiego podczas odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego w Lublinie

szokujące wieści

Czarne chmury nad PiS! To może im zaszkodzić!

bip | PAP 16:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rozliczenie rządu Prawa i Sprawiedliwości było jednym z postulatów, które przed jesiennymi wyborami obiecywał swoim wyborcom obecny szef rządu i lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Powołał z tego względu liczne komisje śledcze, mające na celu wyjaśnić tzw. afery poprzedników, w tym m. in. – komisję badającą użytkowanie przez rząd tajnego oprogramowania „Pegasus”. Dotychczas przesłuchano w tej sprawie m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mikołaja Pawlaka czy Michała Wosia. Jak się teraz okazuje, postępowanie to zostało rozszerzone. Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące użycia Pegasusa w Polsce, zbada też, czy w tej sprawie doszło do osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.