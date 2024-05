Nie złożył przysięgi, nagle wyszedł. Kluczowy świadek nie zeznawał przed komisją ds. Pegasusa!

Lech Wałęsa nie wytrzymał i wprost wyznał, co sądzi o Tusku! Mocne słowa. Nazwał go słowem na "w"

Doradca prezydenta o serii pożarów: "To może być element wojny hybrydowej. Dziwnie to wygląda"

Podczas konferencji prasowej wiceszef komisji ds. Pegasusa Marcin Bosacki (Koalicja Obywatelska) powiedział, że komisja ma informacje, że Pawlak "był kluczową osobą w schemacie politycznego finansowania Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości". - Już z poprzednich posiedzeń komisji wynika, że profesjonalni urzędnicy wysokich szczebli wykonywali tylko i wyłącznie działania techniczne. To ich nie usprawiedliwia, bo ich podpisy są pod przekazaniem środków do CBA, ale wszystkie decyzje zapadały wśród polityków — byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia i Mikołaja Pawlaka — mówił Marcin Bosacki.

Jego zdaniem, Mikołaj Pawlak nigdy nie zostałby dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich gdyby nie to, że "PiS pierwszą ze swoich decyzji na przełomie 2015 i 2016 r. zmienił ustawę o służbie cywilnej". — Dlatego polityczny mianowaniec i polityczny kolega Ziobry, Pawlak został dyrektorem w Ministerstwie Sprawiedliwości i dzięki niemu mogły być dokonywane machinacje, za pomocą których zakupiono Pegasusa — zaznaczył wiceszef komisji. Zapowiedział, że o to wszystko komisja zamierza dopytywać Pawlaka. To się jednak nie udało.

Na początku przesłuchania Mikołaj Pawlak kilkukrotnie prosił o udzielenie głosu pełnomocnikowi, który chciał w jego imieniu złożyć wniosek formalny. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, upominała go, że będzie to możliwe po załatwieniu kwestii formalnych.

Następnie Mikołaj Pawlak zwrócił się z wnioskiem o "wolną wypowiedź" przed złożeniem przyrzeczenia. Mimo to Magdalena Sroka poprosiła go o złożenie przyrzeczenia, ten jednak tego nie zrobił. Powiedział, że "nie uznaje dzisiejszego posiedzenia za posiedzenie komisji sejmowej". Ostatecznie opuścił salę.

- Miał jeden cel. Chciał opowiadać ze swoim pełnomocnikiem o tym, że rzekomo działamy niezgodnie z prawem, że nie respektujemy orzeczeń TK. Trybunał wydał wadliwe postanowienie, które nie mogło obejmować tej konkretnej sprawy złożonej na wniosek posłów — mówiła Magdalena Sroka, komentując zachowanie Mikołaja Pawlaka.

— Świadek Mikołaj Pawlak zostanie ponownie wezwany przez komisję. Do sądu zostaną skierowane dwa wnioski o ukaranie — zapewniła Sroka.

Rozmowa prof. Dudka z prof. Chmajem o Pegasusie i polityce zagranicznej | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.