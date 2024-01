Czarne chmury nad Braunem. Może stracić immunitet. Nie chodzi tylko o skandaliczne zachowanie w Sejmie!

Zdrojewski twierdzi, że prezydent wypowiedział rządowi wojnę: "Widać to już na wszystkich możliwych frontach"

Prokuratorzy chcą postawić Braunowi zarzuty

O tym, że wniosek o uchylenie immunitetu trafił do Sejmu, poinformowało RMF FM. Według stacji, wniosek obejmuje siedem czynów. Chodzi o wydarzenia z 12 grudnia 2023 r., gdy używając gaśnicy proszkowej poseł Grzegorz Braun zgasił chanukowe świece zapalone w budynku parlamentu. Polityk Konfederacji może usłyszeć zarzuty m.in. za publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową i znieważenie przedmiotu czci religijnej. Śledczy mogą też oskarżyć Brauna o naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, która próbowała powstrzymać jego działanie. Kobieta odniosła wówczas obrażenia ciała określane w prawie jako średnie.

Kilka spraw z udziałem posła Konfederacji

Okazuje się, że wniosek nie dotyczy tylko tej jednej sprawy. Prokuratorzy zbadali bowiem wcześniejsze wybryki posła Brauna. Chodzi o zniszczenie rzeczy na szkodę krakowskiego oddziału stowarzyszenia sędziów Iustitia oraz Themis. Według RMF Fm, wniosek dotyczy także uszkodzenia mienia Niemieckiego Instytutu Historycznego oraz naruszenia nietykalności cielesnej i pomówienie szefa Instytutu Kardiologii w Warszawie w marcu 2022 r.

Jeśli Sejm uchyli immunitet posła Brauna, usłyszy on zarzutu, a prokuratorzy będę mogli skierować do sądu akt oskarżenia.

Nagana za burdę w Sejmie

To nie wszystkie kłopoty posła Konfederacji. Komisja etyki podjęła 10 stycznia decyzję o ukaraniu polityka naganą za incydent z gaśnicą. – Podjęliśmy inicjatywę, żeby ukarać posła Brauna naganą, ale on ma prawo odwoławcze (w ciągu) dwóch tygodni, więc po tym okresie decyzja o naganie będzie prawomocna, nabierze mocy sprawczej. Ale my już tę decyzję podjęliśmy o udzieleniu nagany - powiedziała Ewa Schädler, posłanka Trzeciej Drogi w rozmowie z PAP.

RAPORT - Marcin Makowski - Braun to niebezpieczny człowiek!