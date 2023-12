Polacy niezwykle surowi dla Grzegorza Brauna. Mamy najnowszy sondaż!

Wyniki tego sondażu z pewnością nie ucieszyły polityka Konfederacji. Po tym jak Grzegorz Braun zgasił w Sejmie chanukowe świece spadła na niego potężna fala krytyki. Władze Sejmu ukarały polityka najwyższą finansową karą, nawet władze Konfederacji zawiesiły posła w prawach członka swojego klubu. Sprawa zachowania Brauna trafiła też do prokuratury. Szef Kancelarii Sejmu skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Brauna do Prokuratury Krajowej, dodatkowo Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Okazuje się jednak, że zdaniem Polaków to ciągle za mało. Aż 63% ankietowanych chce by polityk stracił sejmowy mandat i nie pokazywał się już przy Wiejskiej. Taka sytuacja może mieć miejsce. Na początku poseł musiałby stracić immunitet i wydaje się, że w Sejmie będzie większość do jego uchylenia. Wówczas prokurator może postawić posłowi zarzuty i wnieść akt oskarżenia do sądu. Sprawa jednak może się ciągnąć miesiącami. Dopiero jeżeli poseł zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu, na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wówczas dopiero traci mandat.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 17.12.2023 roku metodą CAWI na próbie 1033 dorosłych Polaków.

