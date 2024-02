Córka powiedziała to Hołowni przed pracą! Dopiero teraz wyszło na jaw

Tusk do Trzaskowskiego: "Nic nam by się nie udało, gdyby nie twoja wielka robota"

Jak się okazuje, córka Szymona Hołowni jak na swój młody wiek zaczęła interesować się polityką i bieżąco śledzi pracę swojego taty w Sejmie. Dziewczyna jednak zauważyła, że sala obrad to nie jest spokojne miejsce pracy, z racji tego, że cały czas wybuchają tam jakieś afery. – Jak wyjeżdżałem rano i mówiłem, że jadę znowu do pracy, a ona mnie pyta: "tatusiu, znowu będzie afera?" Bo czasami ogląda razem z wieloma z nas transmisję Sejmu – zaczął opowiadać Hołownia.

– Córeczko, dzisiaj chyba nie będzie afery – uspokajał dziewczynkę tata i miał wyjaśnić jej na czym naprawdę opiera się jego praca. – Chcemy ludziom pokazać, że mają wybór, że zawsze mogą wybrać i że nie są skazani na pierwszą i na drugą. Zawsze masz w życiu, córko, wybór. Zawsze, kochanie, jest jakaś trzecia droga – tłumaczył córce Szymon Hołownia.

No sobotniej konwencji w Kielcach Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, jako liderzy Polski 2050 i PSL oficjalnie zainaugurowali kampanię samorządową KKW Trzecia Droga.

Marszałek Hołownia w swoim wystąpieniu przed kielecką publicznością mówił o przyszłości polskiej polityki w kontekście rozwoju i współpracy, jakie proponuje Trzecia Droga. Podkreślił m. in., że po 20 latach polityki, którą rządził konflikt, czas na 20 lat polityki, w której rządzić będzie współpraca oraz to, że ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, razem tworzyć, budować, a nie tylko spierać się między sobą.

– Pokazaliśmy, że Trzecia Droga jest domem pośrodku drogi, do którego blisko jest i lewym, i prawym, do którego blisko i tej Polsce, i tej Polsce, które przez ostatnie 30 lat nie słuchały się nawzajem – stwierdził Hołownia. My dajemy wam to, na co tak czekaliśmy przez tych ostatnich lat kilkadziesiąt lat wolności – stabilne centrum – dodał.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował również na spotkaniu, że Trzecia Droga przywróci szacunek polskim samorządom i społecznościom lokalnym. Wskazał, że "mocna wspólnota, silna gmina, świetnie zarządzane miasto, dobry sołtys, mądry radny to jest Polska, której chcemy po tych wyborach".