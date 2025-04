i Autor: Shutterstock (2), Marek Kudelski/Super Express

kogo wybierze Tusk?

Kto może zastąpić Trzaskowskiego w Warszawie? Nowe, zaskakujące nazwiska!

Już 18 maja czeka nas pierwsza tura wyborów prezydenckich. Głównym faworytem do zwycięstwa jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. W takiej sytuacji zasadnym wydaje się być pytanie, kto zastąpi go na stanowisku prezydenta Warszawy w razie jego zwycięstwa. Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" ujawniła listę nazwisk polityków, którzy chcą go zastąpić w stolicy, jeśli ten przeniesie się do Pałacu Prezydenckiego. Niektóre z nich mogą zaskakiwać!