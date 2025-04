Komisja ds. Pegasusa. Maciej Wąsik nie przyszedł. Jest wniosek o karę grzywny

Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą? Pojawiły się nowe doniesienia

co wiadomo?

Znany prezenter TVN w areszcie! "Zakładam, że to musiało być coś grubego"

Ekspert: Kampania wrzuciła co najwyżej drugi bieg

Maciej Wąsik zignorował wezwanie na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, które miało się odbyć o godzinie 15:00. Jak podkreśliła przewodnicząca komisji, Magdalena Sroka: - Panowie zarówno Wąsik, jak i Kamiński dość ostentacyjnie, publicznie wypowiadają się na temat tego, że nie stawią się przed komisją, żeby złożyć swoje zeznania - oceniła.

W odpowiedzi na uporczywe unikanie przesłuchania, posłowie komisji zdecydowali o skierowaniu wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie na Macieja Wąsika kary porządkowej w wysokości 3 tys. zł. Jest to najwyższa możliwa kara przewidziana w takich okolicznościach. Przewodnicząca komisi Magdalena Sroka zapowiedziała również wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania w pierwszej połowie maja.

Jeśli Wąsik ponownie zignoruje wezwanie, komisja wystąpi do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu, co otworzy drogę do dalszych działań prawnych.

Kim są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński?

Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2023 Kamiński był koordynatorem służb specjalnych, ponadto w rządzie Mateusza Morawieckiego od 2019 r. był również szefem MSWiA. Po powstaniu CBA latem 2006 r. został szefem Biura i funkcję tę pełnił do października 2009 r. Wąsik był zastępcą Kamińskiego w kierownictwie CBA, sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych w czasie gdy ich koordynatorem był Kamiński, a także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, gdy Kamiński kierował tym resortem. Obaj w 2024 r. uzyskali mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego.