Co zrobi zawieszony poseł PiS? Bolesław Piecha do partyjnego kolegi: Telus, przeproś za aferę CPK!

Poseł PiS Bolesław Piecha wezwał Roberta Telusa, by przeprosił za aferę wokół działki CPK i „wziął ją na klatę”, zamiast – jak to ujął – pokrętnie się tłumaczyć.

Wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas, który niespodziewanie kupił strategiczny grunt, zgodził się go odsprzedać państwu po cenie zakupu.

Porozumienie z KOWR i ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim zawarto 29 października, a działka wróci do Skarbu Państwa bez dodatkowych roszczeń.

Apel do posła PiS: Przeproś!

Na działce w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa miała powstać linia kolejowa dużych prędkości i magazyny CPK. Niespodziewanie kupił ją wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas. Niedawno okazało się, że gdy Robert Telus (56 l.) był ministrem rolnictwa, odwiedzał on Dawtonę i kupił od niej tubki z przecierem owocowym. Ponieważ sprawa wygląda podejrzanie, PiS zawiesiło Telusa i byłego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego (47 l.). – Niesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem, bo nie trafiła nawet na moje biurko – powiedział nam po wybuchu afery Robert Telus, któremu później PiS zabroniło wypowiadać się w mediach.

– Robert Telus powinien przeprosić za aferę ws. CPK. Powinien wziąć na klatę całą sprawę i wyjaśnić, a nie pokrętnie się tłumaczyć – powiedział „Super Expressowi” poseł PiS Bolesław Piecha i przypomniał, że sprawę bada zespół pod kierownictwem Elżbiety Witek (67 l.). – Miejmy nadzieję, że wszystko zostanie wyjaśnione – mówi Piecha.

Działka wróci do skarbu państwa

Tymczasem sporna działka wróci w ręce państwa. Piotr Wielgomas zgodził się odsprzedać ją po cenie zakupu. Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim zawarto 29 października 2025 r. w siedzibie KOWR. Wielgomas zadeklarował, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, co oznacza, że państwo odzyska strategiczną działkę bez dodatkowych kosztów. Minister Krajewski podkreślił, że decyzja Dawtony była odpowiedzią na publiczny apel i wyrazem dobrej woli. Działka w Zabłotni ma kluczowe znaczenie dla budowy linii kolejowej prowadzącej do CPK.