Telus pilnie wezwany do centrali PiS. Wiemy co usłyszał przy Nowogrodzkiej. Zobacz ZDJĘCIA!

Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
brg
2025-11-05 17:00

Były minister rolnictwa tłumaczył się w partyjnej centrali w sprawie sprzedaży terenu pod CPK. – Naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Mam zakaz wypowiadania się dla mediów – rzucił nam Robert Telus (56 l.) chwilę po opuszczeniu partyjnej centrali.

Robert Telus trafił na dywanik na Nowogrodzką

i

Autor: Wielechowski Sebastian / Super Express
  • Afera z działką pod CPK wstrząsnęła PiS, prowadząc do zawieszenia Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego.
  • Specjalna komisja partyjna pod przewodnictwem Elżbiety Witek bada sprawę, a Robert Telus utrzymuje, że nie miał wiedzy o sprzedaży działki.
  • Telus wskazuje na Rafała Romanowskiego jako osobę odpowiedzialną za sprawę, co rodzi pytania o odpowiedzialność w partii.
  • Czy zawieszeni politycy poniosą konsekwencje, czy afera pogłębi kryzys w PiS? Dowiedz się więcej o kulisach partyjnego śledztwa

Mam zakaz wypowiadania się dla mediów

Prawo i Sprawiedliwość ciągle nie może się otrząsnąć po ciosie jakim była dla tej formacji afera związana ze sprzedażą działki pod CPK. Jarosław Kaczyński (76 l.) szybko zdecydował o zawieszeniu w prawach członka partii Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego (47 l.), jego zastępcę w resorcie rolnictwa. O przyszłości tych polityków zdecyduje jednak specjalna partyjna komisja z Elżbietą Witek (68 l.) na czele. Wczoraj była marszałek Sejmu przepytywała swoich kolegów w sprawie wydarzeń sprzed dwóch lat. Robert Telus nie chciał zdradzać jak wyglądało spotkanie. - Naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Mam zakaz wypowiadania się dla mediów - uciął rozmowę.

Zapewniał, że nie miał żadnej wiedzy

Wcześniej Robert Telus tłumaczył, że nie podpisywał żadnych dokumentów w sprawie słynnej już działki, podkreślał, że nie trafiły nawet na jego biurko. - Nie miałem żadnej wiedzy na temat sprzedaży działki 87/1 w miejscowości ZabłotniaNiesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem bo nie trafiła na moje biurko – mówił "Super Expressowi" polityk zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Telus dodaje, że podobne tematy obsługiwał pełnomocnik rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. – Był nim Rafał Romanowski i on znał sprawę. Do mnie w ogóle nie trafiła. Pełnomocnik nie miał obowiązku meldować mi szczegółów – twierdzi polityk. Telus dodaje, że zawieszenie jest dla niego przykre, ale rozumie jego powody. – Chodzi oto, żeby nie obciążać Prawa i Sprawiedliwości. To normalne. Ja pozostaję do dyspozycji służb i jeszcze raz podkreślam, że nie czuję się winny – wyjaśniał.

Robert Telus trafił na dywanik na Nowogrodzką
17 zdjęć
Najsztub pyta Żurka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT TELUS
AFERA
PIS
CPK