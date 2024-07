i Autor: gk Handel w niedzielę powinien powrócić? Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości

sklepy otwarte w niedziele

Co z niedzielami handlowymi? Prezydent Duda ujawnia, co mówią mu znajome kasjerki

Jak bumerang wraca sprawa niedziel handlowych. Projekt nowelizacji ustawy zakazującej handlu w niedziele kilka miesięcy temu złożyła Polska 2050. Przewiduje on dwie niedziele handlowe w miesiącu. Co na temat handlu w niedzielę uważa Andrzej Duda? Prezydent został zapytany o to, jak postąpi, gdy trafi do niego ustawa liberalizująca zakaz handlu w niedzielę.