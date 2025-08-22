Kosiniak-Kamysz obwinia współpracowników prezydenta: Ulegli inspiracjom szarlatanów

Prezydent wetuje i składa nowy projekt

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił już do Sejmu.

O decyzję prezydenta został zapytany na w Rzeszowie wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. - Niestety, podjął decyzję, która powoduje, że Polacy nie mają dzisiaj pewności w sprawie niższych cen energii. Rząd tego chciał, większość parlamentarna tego chciała, myślę, że mieszkańcy tego bardzo chcieli, opinia publiczna tego chciała – powiedział minister, cytowany przez TVN24.pl

Szczerba krytykuje weto Nawrockiego: Egzamin z energetyki zdał na pałę!

- W Kancelarii Prezydenta nie wsłuchano się w głos obywateli, społeczności, bo znakomita większość chce odnawialnych źródeł energii w Polsce i chce tańszego prądu – podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że ustawa o bezpieczeństwie energetycznym zostanie ponowiona. - Tutaj niepotrzebne są żadne inicjatywy prezydenta, potrzebna jest jego akceptacja dla inicjatyw rządowych - stwierdził wicepremier i lider PSL.

"Wprowadzili prezydenta w błąd"

Zdaniem szefa MON obawy dotyczące ustawy wiatrakowej są oparte o „jakieś teorie spiskowe i niepotwierdzone w żaden sposób naukowo wpływy wiatraków na zdrowie i życie”. - Współpracownicy chyba po raz kolejny wprowadzili pana prezydenta w błąd. Ulegli inspiracjom różnego rodzaju szarlatanów i takiej grupy, która walczy z wiatrakami od lat, nie wiadomo po co i nie wiadomo czemu – skomentował prezes PSL na konferencji prasowej.

Wicepremier dodał, że rząd będzie nadal próbował uchwalić przepisy liberalizujące budowę wiatraków. - Zrobimy wszystko, żeby Polacy mieli niższe rachunki, tani prąd, czystą energię, czyste środowisko – dodał wicepremier.