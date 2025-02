Co z milionami dla PiS? Nowy ruch Andrzeja Domańskiego! Napisał do PKW

Andrzej Domański 8 stycznia skierował do przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka wiosek o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących "treści oraz skutków prawnych Uchwały PKW z 30 grudnia 2024 r.". Minister finansów w piśmie skierowanym w poniedziałek zaznaczył, że do tej pory PKW nie przedstawiła oczekiwanych wyjaśnień. - Dziś skierowałem kolejne pismo do PKW. Oczekuję na udzielenie wyjaśnień dotyczących wewnętrznie sprzecznej Uchwały, stosownie do wniosku z 8 stycznia 2024 roku - poinformował platformie X minister finansów. - PKW miała zatem wystarczający czas na sformułowanie i przedstawienie Ministrowi Finansów wyjaśnień dotyczących treści Uchwały. W ocenie Ministra Finansów wszelkie działania w tym zakresie powinny zostać podjęte bez zbędnej zwłoki - czytamy w piśmie podpisanym przez ministra finansów.

Chodzi o grudniową uchwałę Państwowej Komisji Wyborcze, która - po orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła zarazem, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

Według ministra finansów podjęcie przez PKW "uchwały warunkowej" rodzi "poważne wątpliwości ustrojowe i jest dalece wątpliwe z punktu widzenia standardów praworządności". W ocenie ministra uchwała PKW ma charakter blankietowy, tzn. dopuszcza, że Minister Finansów może samodzielnie i w sposób dyskrecjonalny przesądzić o skuteczności orzeczenia. To - wskazał Domański w piśmie - rodzi poważne ryzyka ustrojowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych ze środków publicznych.

- Dostrzegając te ryzyka, Minister Finansów nie przesądził samodzielnie o skuteczności orzeczenia, lecz zwrócił się do PKW o wyjaśnienia - podkreślił szef MF. Przypomniał też, że przewodniczący PKW przekazał Ministrowi Finansów pismo z 3 lutego 2025 r. wzywające do pilnego wykonania Uchwały, a następnie pismem z 14 lutego 2025 r. przekazał protokoły posiedzeń PKW z dnia 16 stycznia 2025 r, 27 stycznia 2025 r. i 3 lutego 2025 r. wraz z wybranymi załącznikami. - Żaden z przekazanych dokumentów nie zawiera wyjaśnień, o które wnioskował Minister Finansów - podkreślił Domański.

Dziś skierowałem kolejne pismo do PKW. Oczekuję na udzielenie wyjaśnień dotyczących wewnętrznie sprzecznej Uchwały, stosownie do wniosku z 8 stycznia 2024 roku. pic.twitter.com/gTWwWbrZjW— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) February 24, 2025

