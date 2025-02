CBA w akcji! Byli dyrektorzy Lasów Państwowych zatrzymani! W tle znany poseł PiS

Brat cioteczny prezesa Kaczyńskiego zapewnia: "Jarek wrócił do zdrowia, włączy się w kampanię"

Jak dowiedział się reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński, dziś rano funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech byłych wysokich rangą pracowników Lasów Państwowych. To Józef K., były dyrektor generalny, Michał C., były dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Andrzej Sz., były dyrektor szczecińskiej dyrekcji. Dariusz Ślepokura z Prokuratury Krajowej potwierdził, że mężczyźni zostali zatrzymani w charakterze podejrzanych i wkrótce zostaną przesłuchani.

Jak informuje TVN24, chodzi o śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczące Dariusza Mateckiego. Śledczy sprawdzają, czy poseł PiS był fikcyjnie zatrudniony w dyrekcji generalnej, a później w szczecińskim oddziale. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która prowadzi postępowanie dotyczące "nieprawidłowości w zakresie zatrudniania" w 2023 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie pracował ówczesny poseł Suwerennej Polski, a dziś PiS. Wartość szkody to co najmniej 160 tysięcy złotych.

W grudniu dziennikarze "Gazety Wyborczej" opublikowali fragmenty raportu Najwyższej Izby Kontroli, która analizowała, jak w Lasach Państwowych wydawano publiczne pieniądze. W raporcie poświęcono sporo miejsca etatowi posła Dariusza Mateckiego, którego zatrudnienia badają teraz śledczy. - Działacz Suwerennej Polski pracował w Lasach od 1 czerwca 2020 r. do 15 stycznia 2023 r. na stanowisku specjalisty ds. komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej. Matecki, jak czytamy w dokumencie NIK, 'nie realizował prawidłowo powierzonych zadań, jak też nie wykonywał obowiązków związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy'. Zdaniem kontrolerów świadczy to o pozorności zatrudnienia ww. osoby, co było działaniem niegospodarnym i niecelowym - opisywał wówczas dziennik.

