Duda zapytany o Trumpa nie owijał w bawełnę. Mówi, jaki jest amerykański prezydent

Przypomnijmy, że w ostatni weekend doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Polski prezydent mówił po tej rozmowie, że jednym z kluczowych tematów było bezpieczeństwo Polski:

- To, co było najważniejszym punktem, to bezpieczeństwo RP i z satysfakcją prezydent potwierdził to, o czym rozmawialiśmy z sekretarzem obrony, że prezydent przewiduje umacnianie. Mówiłem szerzej o wschodniej flance, prezydent powiedział stanowczo, że wojna na Ukrainie musi się zakończyć. (...) Powiedziałem, że trzeba umacniać bezpieczeństwo Polski i Europy Wschodniej. Powiedział, żebym się nie martwił, powiedział, że jesteśmy wiarygodni - komentował na gorąco po spotkaniu.

W podobnym tonie wypowiadał się też szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, który ocenił, że jeśli chodzi o przebieg rozmów to zostało potwierdzone to, co padło podczas niedawnej wizyt sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, a także specjalnego wysłannika USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keitha Kellogga w Warszawie, chodzi o deklaracje o utrzymaniu, a wręcz wzmocnieniu amerykańskiego zaangażowania, m.in. militarnego, w Polsce.

Prezydent komentuje spotkanie z Donaldem Trumpem

W czasie poniedziałkowej rozmowy na antenie Polsat News z prezydentem Dudą znów wrócił temat sobotniego spotkania z prezydentem USA. Andrzej Duda powiedział, że celem Trumpa jest zakończenie wojny, taki cel obrał amerykański przywódca, a w związku z tym musi rozmawiać i z Wołodymyrem Zełenskim, i z Władimirem Putinem.

Powiedziałem Prezydentowi Trumpowi, że to są trudne negocjacje, wszyscy wiedzą o tym, że Putin nie jest zwykłym politykiem, to jest oficer KGB, oficer rosyjskich służb specjalnych - edukowany, szkolony, posiadający szczególne umiejętności i trzeba uważać w rozmowach z nim - relacjonował Duda.

Andrzej Duda został też zapytany o to, czy gdyby do niego zadzwonił Putin, to by odebrał. Odparł, że tak: - Jeżeli prezydent Putin zadzwoniłby do mnie, to oczywiście bym odebrał, bo zakładam, że to są ważne sprawy dotyczące polskiej polityki i polskiego bezpieczeństwa.

Duda o Trumpie: Jest absolutnie wiarygodnym partnerem, politykiem dużej klasy

O samej rozmowie z Donaldem Trumpem prezydent Duda opowiadał, że była dla niego bardzo istotna:

Bezpośrednia rozmowa z Prezydentem Stanów Zjednoczonych miała dla mnie fundamentalne znaczenie. Dla mnie Donald Trump jest absolutnie wiarygodnym partnerem, politykiem dużej klasy, dużego formatu, który może pracuje w polityce w sposób niestandardowy - bo nie jest w gruncie rzeczy politykiem, tylko jest biznesmenem - powiedział w Polsat News.

